Die Stadt Mengen investiert in den Ärzte-Nachwuchs und vergibt künftig Stipendien an Medizinstudenten, die sich vorstellen können, später im Stadtgebiet zu praktizieren. 150 Euro im Monat für maximal 14 Semester sind für Kandidaten drin, mit denen der Gemeinderat einverstanden ist. Im Gegenzug sollen sie zu Vorträgen in Mengener Schulen bereit sein und Praxisanteile des Studiums bei Mengener Ärzten absolvieren.

Keine Verpflichtung

„Verpflichten, sich später hier niederzulassen, können wir die Studierenden nicht“, betont Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler, die das Programm auf den Weg gebracht hat. „Aber wir hoffen natürlich, dass jemand daran Interesse findet.“

Noch ist die Stadt gut aufgestellt

Neu ist das Konzept nicht, viele Städte und Landkreise verfolgen mit ähnlichen Förderprogrammen die Strategie, sich für künftige Ärzte attraktiv zu machen. „Stadtverwaltung und Gemeinderat in Mengen beschäftigen sich eigentlich fast jedes Jahr mit dem Thema Ärzteversorgung“, sagt Keppler.

Wir haben uns in Mengen gegen ein reguläres Programm entschieden. Kerstin Keppler

Noch sei die Stadt in dieser Hinsicht gut aufgestellt. In fünf bis zehn Jahren komme es dann aber darauf an, wie viele Praxen Nachfolger finden oder wo Gemeinschaftspraxen entstehen können.

Konkrete Nachfrage gibt den Anstoß

Den Anstoß für die Auslobung eines Stipendiums hätte die konkrete Nachfrage einer Abiturientin aus Mengen gegeben. „Sie hat bei uns im Rathaus nach einer solchen Förderung gefragt“, erzählt Keppler. Die Wirtschaftsförderin hat die Idee nichtöffentlich in den Gemeinderat getragen und die junge Frau sich kurz darauf im Gremium vorgestellt. „Sie konnte glaubhaft vermitteln, dass sie sich vorstellen kann, nach dem Studium in Mengen zu arbeiten.“ Die Räte hätten daraufhin bereitwillig zugestimmt, ihr Studium finanziell zu unterstützen.

So viel Geld gibt es im Monat

Sollte sie den gewünschten Studienplatz in Ulm erhalten, ist ihr die finanzielle Zuwendung von 150 Euro im Monat sicher. Ein entsprechender Vertrag soll dann noch unterzeichnet werden. In dem verpflichtet sich die Studentin dann, einmal jährlich Schülern aus Mengen über das Studium zu berichten.

Kein reguläres Programm

„Wir haben uns in Mengen gegen ein reguläres Programm, wie es das beispielsweise in Bad Saulgau gibt, entschieden“, so Keppler. Statt alle Bewerbungen zu einem Stichtag zu sichten und daraus eine auszuwählen, sollen mögliche Kandidaten individuell begutachtet werden.

Sprich: Wenn sich ein weiterer angehender Medizinstudent meldet, bekommt er ebenfalls die Gelegenheit, sich vorzustellen. Am Ende entscheidet der Gemeinderat, wie viele Stipendien vergeben werden sollen. Groß beworben werden soll die Fördermöglichkeit allerdings nicht.

Mehr Austausch gewünscht

Ob das Förderprogramm von Erfolg gekrönt sein wird, muss die Zeit zeigen. Unter Umständen würde ein Studium genau dann beendet werden, wenn ich Mengen ein Hausarzt in Ruhestand gehen wird.

Bis dahin versucht Kerstin Keppler auch auf anderen Wegen, Mengen für Ärzte attraktiv zu machen. „Wir tauschen uns mit dem Ärztezirkel und der Gesundheitsförderin des Landkreises Iris Weishaupt aus, um zu erfahren, wie wir unterstützen können und welche Themen die Ärzte bewegen“, sagt sie.

Keine Räume angedacht

Potenziellen Interessenten vonseiten der Stadt Praxisräume zur Verfügung zu stellen, davon sehe man aktuell ab. „Da haben Kommunen zum Teil sehr schlechte Erfahrungen mit gemacht“, so Keppler. Lieber wolle man diejenigen zusammenbringen, die sich vorhandene Räume teilen und so Synergien schaffen können.