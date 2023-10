Der FC Mengen hat das Donau-Derby der Fußball-Landesliga gegen den SV Hohentengen mit 2:1 (0:1) gewonnen. Vor rund 900 Zuschauern war es am Ende David Bachhofer, der seine Mannschaft mit zwei Toren zum Sieg in einem Spiel schoss, das in der ersten Halbzeit von Nervosität und Fehlern auf beiden Seiten geprägt war und im zweiten Abschnitt einen insgesamt verdienten Sieger fand.

Zwei Versionen der Szene mit Heudorfer

„Viel mehr als die Niederlage ärgert mich die schlimme Verletzung von unserem Torwart Adrian Heudorfer, der nun wahrscheinlich wochenlang ausfällt. Wegen so einem Foul. Das war eine Tätlichkeit, Adrian geht hoch und der Bachhofer stellt voll seinen Körper rein. Ich stehe eineinhalb Meter daneben“, Becker zeigte mit einer Körperbewegung wie der Mengener Stürmer den Hohentengener Torhüter seiner Ansicht nach zu Fall gebracht hatte.

Abteilungsleiter Clayton Sigle und einige Spieler, darunter Lukas Stützle und Manuel Sommer, standen dabei und starrten in die Ferne, aber eher kaputt von den intensiven 90 Minuten. Was Beckert so echauffierte: Nach rund 70 Minuten ging Heudorfer nach einem Standard nach oben, wollte die Kugel pflücken und fiel im Luftkampf über Bachhofer auf die Schulter, der ihn ‐ nach Beckerts und Sigles Ansicht nach ausgehebelt hatte. Heudorfer musste minutenlang behandelt werden, auch nach seiner Auswechslung und schließlich wurde er mit dem Krankenwagen abtransportiert. Wie sich herausstellte: Die Schulter war ausgekugelt, die Knochen sind wohl nicht gebrochen, aber wohl fast alle Bänder gerissen. Ein MRT soll über ein eventuelle Operation entscheiden, so das Statement von Clayton Sigle am Sonntagmorgen.

Bachhofer ist sich keiner Schuld bewusst

Der Gescholtene war sich keiner Schuld bewusst. „Ich habe auch gehört, dass ich von den Hohentengenern verbal angegriffen wurde wegen der Szene. Aber ich bleibe stehen und Adrian Heudorfer fällt über mich drüber. Ich mache nichts. Ich hoffe, dass sich Adrian doch nicht so schwer verletzt hat und er möglichst schnell wieder spielen kann“, versicherte David Bachhofer. Einige Zuschauer, die auf der Gegengerade in Höhe des Hohentengener Tors gestanden hatten, darunter auch Hohentengen-Fans, stützten Bachhofers Version.

Nervöser Beginn auf beiden Seiten

Der war einmal mehr auch am Samstagnachmittag der Unterschiedspieler. Nicht nur wegen seiner zwei Tore. Bachhofer war eigentlich nie von den Gästen völlig zu kontrollieren, beschäftigte die Hohentengener Kette. „Die erste Halbzeit war nicht so gut von uns. Ja, wir waren alle nervös. Bei mir selbst wundert es mich eigentlich, dass es schon wieder so gut klappt, auch weil ich ja im Sommer zwei Monate lang überhaupt keinen Ball am Fuß hatte“, sagte der Doppeltorschütze nach der Partie.

Mario Slawig hatte wegen des Schlude-Ausfalls auf rechts seine Abwehr etwas durcheinandergewirbelt, Eric Dehne verteidigte rechts, Nörz auf links. In der Tat: Mengen war die Nervosität in den ersten 45 Minuten deutlich anzumerken, zwar traf Varady nach Hereingabe von Nörz die Oberkante der Latte (8.). Nach einer Viertelstunde geb es den ersten Warnschuss für Mengen, Häberles immer länger werdende Flanke, stupfte Eisele gerade noch übers Tor, und nach einer Ecke von Fellini an den kurzen Pfosten, verlängerte Stützle den Ball über Eisele und Co. hinweg, Konrad Schaut klärte auf der Linie mit Hilfe des Pfostens (19.). Auf der Gegenseite hatte Max Schuler, postiert am langen Pfosten, angespielt von Alex Klotz, die dickste Chance für Mengen, doch Heudorfer tauchte ab und parierte den Ball (21.).

Hohentengener Tor nach Mengener Ecke

Zwei Minuten später der Schock für Mengen. Nach einer eigenen Ecke verlor Alex Klotz ‐ unter Bedrängnis angespielt ‐ den Ball, Sommer bediente durch die Gasse Lukas Stützle, der das Laufduell gegen Ivanesic gewann und den Ball flach ins lange Eck jagte ‐ 0:1 (23.). Mengen probierte, hatte zunächst aber kaum Mittel. „Wir sind im ersten Abschnitt überhaupt nicht hinter die Kette gekommen, wie wir es eigentlich geplant hatten“, sagte Mario Slawig.

Schneller Ausgleich, dann rettet Eisele

Dafür klappte das dann im zweiten Abschnitt. Ballgewinn im Mittelfeld, schneller Ball in den Lauf von David Bachhofer, der aus vollem Lauf die Kugel versenkte ‐ 1:1 (48.) ‐ Start nach Maß für Mengen, das nun dran blieb. Nach einer Kombination mit Alex Klotz über rechts jagte Eric Dehne den Ball knapp vorbei (58.). Nach einigen Minuten Leerlauf war es aber Hohentengen, dass die nächsten beiden Chancen hatte. Zunächst kam Beckert nach einem Stützle-Schuss aus spitzem Winkel zum Abschluss, Eisele klärte zur Ecke (74.), dann schlug Manuel Sommer einen seiner gefürchtete Pässe auf Beckert, der leitete weiter, Stützle nahm den Ball direkt, doch Eisele wehrte den Ball sensationell ab.

David König sieht (umstrittenes) Gelb-Rot

So wurde Bachhofer statt Stützle zum Matchwinner. Wieder eroberte Mengen den Ball im Mittelfeld, wieder ein schneller Ball auf Bachhofer, der die Kugel an Müller vorbei zum 2:1 in die Maschen jagte (81.). Zwei Minuten später der letzte Aufreger des Spiels. Nach seinem zweiten Foul sah David König, gerade erst aus einer Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrt, die Ampelkarte nach einem vermeintlichen Foulspiel an Alex Klotz, der nach dem Spiel die Szene schilderte. „Er tritt mir auf den Fuß. Ich habe zum Schiedsrichter noch gesagt: Du musst wegen mir nicht Gelb-Rot geben. Da hat der Schiedsrichter gesagt: Wenn ich es pfeife, muss ich die Karte geben“, gab der Mengener Kapitän die Aussage des Referees, der unter Beobachtung stand, wider und räumt ein, selbst in einer anderen Szene glücklich ohne Gelb davon gekommen zu sein. Denn insgesamt verteilte der Unparteiische acht gelbe Karten, sieben davon für die Gäste. „Wir haben in der ersten Halbzeit sicher nicht gut gespielt“, räumte Klotz nach der Partie ein. „Das muss in Balingen besser werden, aber das wird auch ein anderes Spiel.“

FC Mengen - SV Hohentengen 2:1 (0:1). - FCM: Eisele - E. Dehne, Ivanesic, Teiber (73. F. Dehne), T. Nörz - Schuler, Schaut (90. +2 Y. Merk), P. Klotz - A. Klotz, Varady (75. Hayn), Bachhofer (90. +5 Renger). - SVH: Heudorfer (70. Müller) - S. König, D. König, Birkler, Löffler - Häberle (60. Lutz), Fellini (86. Koschmieder), Sommer, Kieferle (73. Irmler) - Beckert, Stützle. - Tore: 0:1 Lukas Stützle (23.), 1:1, 2:1 David Bachhofer (49./81.). - Gelb-Rote Karte: David König (83.; wdh. Foulspiel). - Zuschauer: 900. - SR: Daniel Fuchs (TSV Hagelloch/Tübingen).