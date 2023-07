Der FC Mengen steht in der dritten Runde des Württembergischen Verbandspokals. Am Samstagnachmittag besiegten die Mengener den Landesligakonkurrenten TSV Straßberg mit 3:0 (2:0). Dabei hätte das Spiel aus Mengener Sicht durchaus höher ausgehen können.

Varady trifft nach zwei Minuten

Und so war für Mengens Trainer Mario Slawig nach dem Ende der Partie nicht alles Friede, Freude und Eierkuchen. „Als Trainer bist du ja nie ganz zufrieden“, sagte er. In der Tat: Einige Fehler im Spielaufbau eröffnete den ersatzgeschwächten Harthausenern einige ganz gute Konterchancen.

Doch auch die konnten nicht verdecken, dass Mengen ein starkes Spiel machte, bereits nach drei Minuten in Führung lag — ausgerechnet durch Ladislav Varady, den Mario Slawig in der Vorschau noch für sein Engagement öffentlich gelobt hatte. Ballgewinn im Mittelfeld, schneller Wechsel, Alex Klotz mit einem Steckpass auf Varady, der den Harthausener Torwart umkurvte und einschob — 1:0 (2.).

Bach spielt Innenverteidiger

Da war nicht nur Straßbergs Spielertrainer Stefan Bach, der auf der ungewohnten Innenverteidigerposition auflief, beeindruckt. „Wenn Mengen immer so spielt wie heute, gehört es für mich zu den Mitfavoriten auf den Titel in der Landesliga“, verteilte ein wieder einmal objektiver und offener Bach ein Kompliment. „Uns haben heute eigentlich elf Spieler gefehlt. Ich spiele da, wo ich gebraucht werde“, sagte Bach mit einem Lächeln zu seiner ungewohnten Position.

Früh sah sich seine Elf viel Druck ausgesetzt. Mengens Abwehrkette mutierte in eigenem Ballbesitz in eine aggressive Grundordnung mit zwei sehr hoch stehenden Außen, in einer Art 2—1-4—2-1, ohne aber wild zu stürmen, sondern spielte sehr strukturiert. Nur die beiden Innenverteidiger Dennis Ivanesic und Loris Teiber, die aber ebenfalls ihre Qualitäten im Spielaufbau ausspielten, bildeten die letzte Bastion.

Und wieder trifft Varady — per Kopf

Die nächste dicke Chance hatte Tobias Nörz nach einer Klotz–Ecke (33.), doch Straßbergs Torwart Kleiner zeigte, warum er einer der besten der Liga und Torwarttrainer in Albstadt ist. Mengens Grundordnung geriet auch nicht in Gefahr, als Eric Dehne verletzt raus musste (37.), Konrad Schaut fügte sich nahtlos ins Gefüge ein und zeigte, warum er in der vergangenen Saison zum Stammspieler geworden war. Straßberg hatte ein, zwei Schussgelegenheiten nach Mengener Ballverlusten, doch FCM–Torwart Eisele war auf dem Posten.

Kurz vor der Pause der nächste Nackenschlag für Straßberg. Nach einer Klotz–Ecke kam Varady — bis dato nicht als Kopfballungeheuer bekannt — völlig frei zum Abschluss — 2:0 über Kleiner hinweg (44.).

Mengen hätte höher gewinnen können

In Halbzeit zwei leistete sich Mengen einige Nachlässigkeiten im Spielaufbau, wurde etwas ungenau und das Mittelfeld spielte den Straßbergern den Ball in den Fuß. Nach dem ersten Konter zog Fiorenza den Ball am langen Eck vorbei (52.), ehe Mengen das bestrafte. Tobias Nörz setzte energisch Moritz Heyn ein, der sich durchtankte und vollendete — 3:0 statt 2:1 (54.)

Die zweite gute Gelegenheit nach einem Mengener Fehler im Aufbau hatte erneut Fiorenza, doch Tamino Eisele war zur Stelle (73.). Nur drei Minuten später jagte Alexander Klotz eine Ecke an den kurzen Pfosten, dann rettete ein Straßberger nach einem Angriff der Mengener über die linke Seite in höchster Not, krachte noch an den Pfosten. Nicht das einzige, aber das letzte schmerzhafte Erlebnis der Straßberger an diesem Nachmittag unter den Augen von Ex–Straßberg–Trrainer Oliver Pfaff.

Slawig findet noch Kritikpunkte — in Runde drei gegen Albstadt oder Ravensburg II

„Ja, das war ganz ordentlich“, übte sich Mengens Trainer Mario Slawig in Understatement. „Wir haben ganz gut gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir für meinen Geschmack aber zu fahrig. An der defensiven Struktur und Ordnung müssen wir aber noch arbeiten.“ Gegner in der dritten Runde ist Albstadt oder Ravensburg II (Sa., 5. Aug., in Mengen).

Stefan Bach meinte: „Natürlich hatten wir heute sehr viele personelle Probleme. Die erfahrenen Spieler können wir halt noch nicht ersetzen. Die neuen Spieler müssen sich an die Abläufe noch gewöhnen. Natürlich haben wir noch drei Wochen, aber die Zeit geht irgendwann auch mal aus. In den letzten Spielen haben wir einfach zu viele Gegentore kassiert. Vier bis fünf pro Spiel im Schnitt.“

FCM: Eisele – E. Dehne (37. Schaut), Teiber, Ivanesic, Schlude – Schuler, Heyn (81. M. Stumpp), F. Dehne – T. Nörz (90. Nörz), A. Klotz (90. Frank) – Varady.