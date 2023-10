Es ist zweifelsfrei das Topspiel des elften Spieltags der Fußball-Landesliga: Der FC Mengen empfängt den Aufsteiger SV Mietingen (Samstag, 15.30 Uhr). Der Gastgeber hat als Zweiter (22 Punkte) zwei Zähler mehr auf dem Konto als Mietingen, das seinerseits als einziges Team der Liga noch ungeschlagen ist.

„Ich musste in der Tat lange überlegen, und es war schwierig, um dieses Haar zu finden“, räumt Mengens Trainer Mario Slawig auf die Frage ein, ob er nach dem 2:0-Sieg in Heimenkirch den berühmten Fremdkörper in der Suppe gefunden habe. „Wir haben das insgesamt sehr gut gemacht in Heimenkirch, haben von hinten gut aufgebaut. Frank Dehne hat an der Seite von Dennis Ivanesic sehr gut gespielt.“ Von Anfang an habe man den Gegner aggressiv angelaufen, sei sehr gut rausgerückt, habe sehr gut gegen den Ball gearbeitet, so Slawig.

Respekt vor dem Gegner

Vor Gegner Mietingen hat Slawig durchaus Respekt. Slawig, der bekanntlich bis vor kurzem eher im südbadischen Fußball als Trainer unterwegs war, kennt die Mietinger selbst nicht, hat sich aber berichten lassen. „Mare (Campregher, d. Red.) hat mir gesagt, dass das kein typischer Aufsteiger ist. Vor zwei Jahren haben sie sich quasi selbst in den Abstieg noch rein manövriert.“ Jetzt Platz drei, einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga, das nötigt Slawig Respekt ab.

Eric Dehne fehlt, Siegerformation kann wohl spielen

Fehlen wird Mario Slawig gegen Heimenkirch Eric Dehne, der Knieprobleme hat und nächste Woche in die Röhre muss. Fraglich ist noch der Einsatz von Jonas Renger, den es im Knie zwickt. „Da wissen wir es noch nicht. Jonas hat am Dienstag trainiert, hatte am Donnerstag aber Schmerzen.“ Für ihn könnte Levin-Finn Schlude zurück auf die rechte Defensivseite rücken, ansonsten könnte Slawig mit der Siegerformation von Heimenkirch spielen.

Dominic Merk zwickt nach einem Einsatz in der zweiten Mannschaft die Leiste, doch er sollte auf der Bank Platz nehmen können, so Slawig, der gleichzeitig die Nummer eins Tamino Eisele lobt. „Tamino macht das richtig gut. Vor allem auch dank seiner fußballerischen Qualitäten im Spielaufbau.“

Ben Rodloff fehlt gesperrt

Mietingens Trainer Philipp Lang war mit der Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 gegen Sulmetingen nur bedingt zufrieden. „Wir haben nach dem ersten Platzverweis für Sulmetingen keine Ruhe ins Spiel bekommen, daher geht das Remis in Ordnung. Mit der Leistung in Halbzeit eins konnte ich gut leben.“ In Halbzeit zwei wurde es hektisch. Der Unparteiische zückte gleich dreimal den (gelb-)roten Karton. Mietingens Ben Rodloff sah glatt rot, fehlt in Mengen.

Verzichten muss Lang auch auf Dominik Glaser (Urlaub), fraglich ist Christian Glaser (krank). Lukas Schick kehrt unterdessen wieder in den Kader zurück. Trotzdem geht Mietingen selbstbewusst ins Spiel. „Wir wollen Mengen einen heißen Fight liefern und selbst als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen bleiben. Den Nimbus wollen wir wahren“, sagt Lang.

Denn seit Wochenbeginn liegt der Fokus der Mietinger auf der Partie in Mengen. „Das wird eine schwere Aufgabe. Mengen ist eine spielstarke Mannschaft mit Spielern wie Alex Klotz oder David Bachhofer, die nicht umsonst auf Platz zwei steht“, sagt der 41-Jährige. „Mengen hat auch alle Heimspiele gewonnen. Das sagt eigentlich schon alles.“