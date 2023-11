Nach drei Niederlagen in der Liga in Serie muss der FC Mengen am Samstag beim VfB Friedrichshafen antreten. Zeit, den Schalter in der Landesliga wieder umzulegen. Doch es wird nicht leicht. Das weiß auch Trainer Mario Slawig.

„Ich war schon enttäuscht. Weil wir uns das, was wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen konnten“, sagt Mario Slawig zum Wangen-Spiel. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, sind nicht gut in die Zweikämpfe gekommen und dann merkt man das schon, wenn der Gegner bissig ist und wir nicht.“

Slawig fordert volle Konzentration

„Eigentlich hat das Spiel für uns ja sehr gut angefangen“, erinnert sich Slawig. Nicht so sehr das schnelle Ausgleichstor nur sieben Minuten nach der Führung wurmt ihn, vielmehr habe man nachgelassen, man habe zu schnell die Bälle verloren. „Wir können jeden Gegner in der Liga schlagen, aber dazu brauchen wir halt 90 Minuten lang volle Konzentration. Wenn wir nicht bei einhundert Prozent sind, können wir halt auch gegen jeden Gegner in der Liga verlieren.“

Vor allem im Mittelfeld und im Spielaufbau waren zu viele Bälle gegen Wangen zu schnell weg. Abhilfe könnten da zwei Rückehrer schaffen. Max Schuler und Moritz Hayn stehen wieder zur Verfügung. „Dafür fällt aber Alexander Klotz mit Grippe aus. Und die Langzeitverletzten fehlen weiter: Eric Dehne, Maxi Stumpp, Dennis Ivanesic und auch bei David Bachhofer gibt es keine vorzeitige Rückkehr. „David hat zwar am Donnerstag trainiert, hat aber nach dem Aufwärmen und einigen Passübungen aufgehört, vorsorglich.“

Hayn und Schuler kehren zurück

Ziel war es in den vergangenen Tagen auch, die jüngsten Niederlagen aus den Köpfen zu kriegen. „Natürlich redest du mit der Mannschaft darüber und wir sind zusammengesessen und haben darüber gesprochen, was nicht so gut lief. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ich möchte, dass die Mannschaft auch in Friedrichshafen alles raus haut. Wenn wir dann verlieren, dann ist es halt so. Aber wir müssen 100 Prozent bringen.“