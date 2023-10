Mario Fesler bei Frederick-Tagen in der Stadtbücherei Mengen

(sz) „Switch you ‐ Völlig übergeschnAPPt!“ lautet der erste Band einer Kinderbuchreihe von Mario Fesler aus Berlin, der zuletzt „Maus mit Mission“, „Hamster Undercover“ und „Ratte mit Plan“ veröffentlicht hatte und im Rahmen der Frederick-Tage in die Stadtbücherei Mengen gekommen war. Es war die dritte Veranstaltung in der Reihe.

Die Hauptperson der spannenden Geschichte ist Fred, der von seinem Vater das lang ersehnte Smartphone zum Geburtstag bekommt. Doch die Enttäuschung beim Auspacken ist groß: Das Ding hat nur eine einzige App. Schnell merkt Fred, dass die es in sich hat! Mit einem einzigen Klick kann Fred sich in den Körper seines ahnungslosen Bruders hinein- und wieder herausbeamen. Was zu Beginn lustig ist, wird bald sehr ungemütlich: Was hat sein Bruder mit den Gangstern zu tun, die Freds beste Freundin Svetlana bestohlen haben? Fred hat vier Versuche und zwölf Stunden Zeit, um seinen Bruder aus diesem Dilemma zu befreien.

Gekonnt las Fesler die spannenden und witzigen Passagen aus dem Buch vor und ging in der anschließenden Austausch auf alle Fragen der zwei 4. Klassen der Ablachschule Mengen ein, die in großer Zahl an ihn gerichtet wurden. Nach der Autogrammstunde und dem Gruppenfoto mit Autor gingen die Schülerinnen und Schüler, um es einige Leseanregungen reicher, zurück in die Schule.