Wie es gewesen sein könnte, als Marie Antoinette im Jahr 1770 auf dem Weg zu ihrer Hochzeit nach Paris mit ihrer Entourage in Mengen Station machte, haben der Autor und Regisseur Ewald Reichle und Organisationstalent Martin Klawitter vor zehn Jahren mit rund 250 Mitwirkenden in einem großen Freilichtspiel vorgeführt. Jetzt wollen die beiden gemeinsam mit Darstellern und Interessierten am Mittwoch, 22. November, die gesamte Aufführung im Mengener Kino Revue passieren lassen.

Sechs ausverkaufte Vorstellungen vor dem Rathaus

Gespielt wurde 2013 insgesamt sechsmal vor je 500 Zuschauern in der neugestalteten Hauptstraße vor dem Mengener Rathaus. Der Kostenrahmen von 60.000 Euro wurde leicht gesprengt, dafür rückten die Mengener durch dieses Gemeinschaftsprojekt noch enger zusammen.

Vor dem Rathaus spielen die Darsteller vor 500 Zuschauern. (Foto: J. Stark-Frick )

„Es war einfach großartig“, erinnert sich Ewald Reichle. Dank gelungener früherer Veranstaltungen in Ostrach, Bad Saulgau und Mengen hätte Bürgermeister Stefan Bubeck ihm und seinem Team einen riesigen Vertrauensvorschuss und vollkommen freie Hand bei der Planung und Umsetzung gegeben.

Wer alles Auftritte hatte

Rund eineinhalb Jahre Vorlauf habe das Freiluftspiel gebraucht. Der ehemalige Konrektor der Ablachschule Reichle schrieb zunächst die Szenen des Stücks, in dem er neben den Tross der Habsburger Kaiserin Maria Theresia, deren 15. Kind Marie Antoinette war, Zeitgenossen wie Mozart und Voltaire, aber auch klassische Mengener Figuren auftreten ließ: Fuhrmänner, Salzmusiker und natürlich die Bürgerwache. „Ich habe natürlich auch noch eine Liebesgeschichte eingebaut“, sagt Reichle. „Die Tochter des ehrenkäsigen Mengener Bürgermeisters hat sich ausgerechnet in einen jungen Fuhrmann verliebt.“

Reichle hat die Typen für die Rollen im Kopf

Wer anders hätte den Bürgermeister verkörpern sollen als Martin Klawitter, bei dem die Fäden der zu koordinierenden rund 30 Gruppen zusammenliefen.

Martin Klawitter (rechts) spielt den Bürgermeister. (Foto: J. Stark-Frick )

„Schon beim Schreiben der Texte hatte ich bestimmte Typen im Kopf, mit denen ich die Rollen gern besetzt hätte“, erzählt Ewald Reichle. Es habe dann schon etwas Schmeichelei und Geschick gebraucht, auch alle davon zu überzeugen, dass ihn ihnen schauspielerisches Talent schlummere. „Dann waren aber alle total froh, Teil dieses Spektakels zu sein“, sagt Martin Klawitter.

144 Proben

In insgesamt 144 Proben ‐ von den ersten Sprechproben bis zu gut besuchten Szenenproben direkt vor dem Rathaus ‐ wuchs das Gemeinschaftsgefühl immer mehr. Exorbitante Kostüme und die passende Musik tat ihr Übriges. Alle Vorstellungen im Juni 2013 waren restlos ausverkauft. „Noch heute schwärmen Beteiligte und Zuschauer davon“, so Reichle.

Die Bürgerwache hat auch ihren Einsatz. (Foto: J. Stark-Frick )

Filmaufnahmen werden jetzt gezeigt

Weil Martin Klawitter nichts dem Zufall überlässt ist vor zehn Jahren eine professionelle Firma mit Videoaufnahmen betraut worden, sodass das komplette Freilichtspiel für die Nachwelt erhalten bleibt. In den Mengener Familien wurden die DVDs sicher an manchen Abenden hervorgeholt und angeschaut. „Aber das Ganze noch einmal in Kino-Atmopshäre zu erleben, ist natürlich etwas Besonderes“, freut sich Klawitter.

Die Vorführung am Mittwoch ist bereits ausverkauft. Bei ausreichender Nachfrage (im Kino oder per Mail an martin.klawitter@t-online.de) wird es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben.