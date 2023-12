Ein bislang Unbekannter hat am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr mehrere hundert Euro bei einem dreisten Betrug erbeutet. Der Mann bat eine Kassiererin hinter der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts in der Eisenbahnstraße darum, ihm Geld zu wechseln.

Dabei fragte er gleich mehrere Male nach Wechselmöglichkeiten und zog von Dannen, als mehrere Scheine hin und her gegangen waren, so die Polizei. Nachdem der Verdächtige das Geschäft verlassen hatte, stellte die Kassiererin den Fehlbetrag in ihrer Kasse fest und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Wechselfallenschwindels.

So sieht der Mann aus

Der Tatverdächtige wird als etwa 170 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine auffallend runde Gesichtsform, war korpulent und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugen gesucht

Bekleidet war der Mann mit einem weißen Pullover mit schwarzen Streifen im Brustbereich, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine Schiebermütze. Zudem sprach er offenbar kein Deutsch und verständigte sich nur mit wenigen Worten.

Die Polizei Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.