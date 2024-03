Ohne gültige Fahrkarte war ein 34-Jähriger unterwegs, der am Montagmittag in einem Zug zwischen Aulendorf von einer Zugbegleiterin kontrolliert wurde. Als sich der Tatverdächtige scheinbar der weiteren Überprüfung entziehen wollte, stieß er die Kontrolleurin beim Aussteigen aus dem Zug in der Tür um.

Die Begleiterin stürzte daraufhin rückwärts auf den Bahnsteig und verletzte sich am Rücken und am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 34-Jährigen, der bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort wartete, wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.