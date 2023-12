Zur Freude vieler Mengener und vor allem seiner Stammgäste hat das Pub-Café in Mengen wieder geöffnet. Neuer Pächter ist Leandro „Leo“ Brenda aus Krauchenwies. Wie aus einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung der Stadt Mengen hervorgeht, hat er das Lokal in der Hauptstraße 35 Anfang November zusammen mit seiner Schwester Katja übernommen.

Schwester ist auch mit dabei

Seit zwei Wochen sind die Türen der Schank- und Speisewirtschaft wieder geöffnet. Der 53-jährige Leo Brenda ist seit über 30 Jahren im Gastronomiegewerbe, zunächst viele Jahre als Wirt der Brauerei-Gaststätte Adler, dann im Gasthaus Linde in Göggingen.

Nun hat er, zusammen mit seiner Schwester Katja, nach einer neuen Herausforderung gesucht und diese im Pub-Café in Mengen gefunden. „Als wir gehört haben, dass das Pub-Café neue Pächter sucht, waren wir sofort dabei“, werden die beiden in der Pressemitteilung zitiert.

Das wird angeboten

Das Pub-Café hat täglich, außer dienstags, ab 17 Uhr geöffnet. Unter der Woche ist bis Mitternacht, am Wochenende bis etwa 3 Uhr Betrieb. „Ich selbst stehe in der Küche, meine Schwester kümmert sich um den Service. Am Wochenende bekommen wir Unterstützung von drei Aushilfskräften“, sagt Leo Brenda.

Die Speisen- und Getränkekarte wurde bereits angepasst. Die endgültigen Karten sind bestellt und bald fertig. Neben verschiedenen Pizzen und Burgern bietet der gebürtige Italiener auch Baguettes, halbe Hähnchen und Semifreddo, eine halbgefrorene Nachtisch-Spezialität, an. Die Getränkekarte wurde um verschiedene Aperol-Varianten und Cocktails erweitert. „Wir sind nicht brauerei-gebunden, daher können wir unseren Gästen viele verschiedene Biersorten wie etwa Guinness“ anbieten“, so Brenda.

Auch Kaffee und Kuchen soll es geben

Seine Schwester Katja erzählt, dass sie momentan noch ihren Hauptjob in der Pflege ausübt. Ab Januar möchte Sie aber in Vollzeit im Pub-Café mitarbeiten. „Ab Frühjahr ist dann auch eine Erweiterung des Angebotes wie ein klassisches Kaffee- und Kuchenangebot geplant.“ Auch Events werden wieder stattfinden.

Party steigt am Samstag

Den Auftakt dazu macht am kommenden Samstag, 2. Dezember eine 90er/2000er Party mit einem DJ. Die Party beginnt ab 20 Uhr, die Gaststätte hat aber wie gewohnt schon ab 17 Uhr geöffnet.

Alle aktuellen Informationen zum Pub-Café findet man auch auf Facebook auf der Seite „Pub Café Mengen“ oder man wendet sich direkt an Leo Brenda, telefonisch unter 07572/766800 oder per Mail an [email protected] .