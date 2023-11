Einige Mengener haben ihn vielleicht schon gesehen? Am Bahnhof in Mengen steht seit guten zwei Wochen ein Warenautomat mit Snacks, Getränken und anderen Dingen für die Reisenden und Pendler sowie alle, die nach Ladenschluss noch Hunger oder Durst verspüren. Riza Yesilyurt aus Pfullendorf ist der Betreiber und hat den Outdoor-Automaten mit Hilfe und Genehmigung der Stadtverwaltung dort aufgestellt und kümmert sich um die tägliche Befüllung. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen

Er hatte die Idee

Im Juni dieses Jahres kam der 26-jährige Pfullendorfer Riza Yesilyurt, der hauptberuflich als Werkzeugmacher bei der Firma Geberit arbeitet, auf die Stadtverwaltung zu, und erkundigte sich nach der Möglichkeit zur Aufstellung eines Warenautomaten am Bahnhof in Mengen. Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler prüfte in enger Zusammenarbeit mit den Fachstellen im Rathaus und den Stadtwerken die Aufstellungs-Varianten ‐ vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten für die schnelle Umsetzung.

Nudeln sind auch dabei

Nun steht der Automat seit guten zwei Wochen vor dem Bahnhofsgebäude und wird von Riza Yesilyurt fast täglich mit leckeren, internationalen Snacks wie zum Beispiel Schokoriegeln, Chips, Instant Nudeln und diversen, auch ausgefallenen Getränken gefüllt, die er von rund 15 verschiedenen Lieferanten bezieht. „An Halloween musste ich den Automaten sogar zweimal wieder auffüllen, weil viele Sachen so schnell ausverkauft waren“, sagt der Betreiber.

Ausweiskontrolle findet auch statt

Der Automat ist aufgrund des Verkaufes von Vapes (E-Zigaretten) mit einer Ausweiskontrolle versehen, sodass Minderjährige keinen Zugang dazu haben. Alkohol ist nicht im Angebot. Der Automat ist einbruch- und alarmgesichert, eine Kameraüberwachung vor Ort installiert. An dem Automaten ist nur Barzahlung möglich, für Fragen ist ein QR-Code auf dem Gerät angebracht, ebenso wie ein QR-Code zur Instagram Seite _snackrebublic

Erweiterung des Angebots denkbar

Das Warenangebot ist in erster Linie an jüngere Personen ausgerichtet, aber Riza Yesilyurt hat auch schon andere, ältere Nutzer gesehen. Für ihn ist der zentrale Standort am Bahnhof ein idealer Verkaufspunkt, um den Mengenern, Reisenden und Pendlern quasi einen kleinen 24/7-Kiosk bieten zu können. Wenn sich seine Geschäftsidee rentiert, möchte er das Angebot gerne erweitern, am Bahnhof Mengen, nach dessen Sanierung vielleicht auch im Gebäude, und auch an anderen Standorten.