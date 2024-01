Lateinamerikanische Klänge für einen guten Zweck

Die Stadt Mengen präsentiert am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr ein klassisches Konzert mit dem Duo Esencia im Bürgerhaus Ennetach. Das Duo hat sich auf lateinamerikanische Musik für Oboe/Englischhorn und Klavier spezialisiert und spielt für einen guten Zweck, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Mengen.

Chiaki Nagata am Klavier und Ximena Poveda an der Oboe/Englischhorn bieten als Duo Esencia ein Konzert lateinamerikanischer Komponisten aus den 1950er-Jahren bis heute. Das Stück „Brasiliana Nr. 5“ hat Komponist Alexandre Schubert sogar extra für das Duo im vergangenen Frühjahr in Rio de Janeiro komponiert. Darüber hinaus werden Stücke von brasilianischen und argentinischen Komponisten wie Villa-Lobos und Piazzolla gespielt.

Beide Künstlerinnen geben regelmäßig Konzerte und sind darüber hinaus auch als Musiklehrerinnen tätig. Die Pianistin Chiaki Nagata lebt in Mengen und gab bereits im Jahr 2022 ein Solokonzert zugunsten der Ukraine Hilfe. Auch beim Konzert am 18. Februar ist der Eintritt wieder frei. Es wird allerdings um Spenden gebeten, welche in diesem Jahr der Jugendmusikschule zu Gute kommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.mengen.de