Landwirte sammeln Spenden für Drachenkinder

1500 Euro für den guten Zweck: Die Mengener Landwirte Thomas Bruggesser und Martin Neher haben Ende Januar auf einer Veranstaltung auf dem Mengener Festplatz Spenden für kranke, beeinträchtigte und traumatisierte Kinder und Jugendliche aus der Region gesammelt.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, informierten die Landwirte auf der Veranstaltung über die Gründe für die Bauernproteste und wollten darüber aufklären, was die Streichungen für die Landwirte bedeuteten. Im Rahmen dieser Veranstaltung waren die Teilnehmer dazu angehalten, den Preis für das Essen und Trinken, das ausgegeben wurde, selbst festzulegen.

So kamen laut der Stadt Mengen 1300 Euro dabei heraus. Bürgermeister Stefan Bubeck, der an diesem Nachmittag ebenfalls zu den Rednern gehörte, rundete die Summe auf 1500 Euro auf.

Das Geld geht an die Aktion Drachenkinder von Radio 7. Dabei werden kranke, beeinträchtigte und traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Sendegebiet von Radio 7 unterstützt. „Wir wollten, dass das Geld in der Region bleibt und für einen guten Zweck eingesetzt werden soll“, wird Bruggesser in der Pressemitteilung zitiert.

Das Geld hat die Stadt laut Mitteilung bereits an Ursula Schuhmacher, Leiterin der Drachenkinder, übergeben. Schuhmacher wird wie folgt zitiert: „Wir merken immer wieder, wie oft Menschen Ablehnungen von Kostenübernahmen von der Krankenversicherung bekommen. Es ist für sie dann ein wohltuendes Gefühl, wenn wir durch unsere Spenden etwas finanzieren können.“

Mit dem Geld würden keine direkten Zahlungen an die betroffenen Familien erfolgen, stattdessen aber etwa Therapien oder Hilfsmittel für erkrankte Kinder. Diese Unterstützung sei für die Kinder eine wichtige Hilfe und für deren Eltern eine große Entlastung.