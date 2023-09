Land fördert „s’Blochinger Wichtele“ in Mengen

Für insgesamt 29 Integrationsprojekte in verschiedenen Kommunen und Regionen stellt das Land eine Gesamtsumme von zwei Millionen Euro bereit. Von dem Förderprogramm profitiert nun auch „s’Blochinger Wichtele e.V.“ mit dem Projekt „Mitten in Mengen“ mit einer Förderung in Höhe von 96.003 Euro. Dies gab die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner–Unden am Dienstag bekannt. Hauptziel des Blochinger Vereins sei die Förderung zielgruppenübergreifender Teilhabe basierend auf einem breiten Inklusionsverständnis. „Mit dieser Förderung nehmen wir die soziale Verantwortung ernst und fördern gezielt die Integrationsarbeit vor Ort. Die Investition in lokale Integrationsprojekte ist eine Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Projekte wie „Mitten in Mengen“ helfen dabei, dass zugewanderte Menschen sich in einer neuen Umgebung und Gesellschaft besser zurechtfinden“, erklärt Andrea Bogner–Unden.