Zu einer Krimilesung mit Michael Boenke lädt das Team vom Schwarzen Adler am Donnerstag, 21. März, nach Mengen ein. Um 20.30 Uhr wird der Autor aus seinem mittlerweile achten Krimi „Camping mortale“ lesen. Wer möchte, kann sich sein Exemplar signieren lassen oder zunächst am Stand der Buchhandlung Schwaaz Vere aus Bad Saulgau eins erwerben.

Wohnzimmer-Atmosphäre

„Ich habe die Bücher von Michael Boenke alle gelesen und finde sie toll“, sagt Ralf Valenca vom Schwarzen Adler. Der Schriftsteller sei vor der Corona-Pandemie schon zu Lesungen in Mengen gewesen, jetzt sei es endlich an der Zeit für eine Wiederholung. „Die Stimmung bei uns in der Wirtschaft hat ihm gut gefallen und den Gästen auch“, sagt er. Die Wohnzimmer-Atmosphäre und der Abend in kleiner Runde seien gut angekommen.

Darum geht es im aktuellen Krimi

Michael Boenke, der in Sigmaringen geboren ist und heute in Bad Saulgau lebt, mag die Interaktion mit seinen Lesern und dem Publikum. In seinem aktuellen Krimi wird auf einem Campingplatz der Probecamper und Ortsvorsteher Eginbert Bilsner mit einem Zelthering im Kopf tot aufgefunden. Ausgerechnet vom Sohn Bönles, dem dann nichts anderes übrig bleibt, also auf eigene Faust zu ermitteln...

Nur mit Reservierung

Eine Abendkasse für die Lesung wird es nicht geben, deshalb bittet Ralf Valenca um Platzreservierungen - persönlich oder unter Telefon 07572/7632939. „Wir haben nur Sitzplätze zu vergeben und möchten niemanden am Abend wegschicken müssen“, sagt er. „Denn Leute, die sich noch stehend in eine Ecke drängeln, würden die Sicht auf den Autor und die Stimmung stören.“

Eine Platzreservierung kostet acht Euro und sollte von Mittwoch bis Sonntag vorgenommen werden, denn Montag und Dienstag hat der Schwarze Adler Ruhetag.

Wer am Veranstaltungstag vor der Lesung im Schwarzen Adler essen möchte, kann dies ab 17 Uhr tun - hier am bestens gleich bei der Reservierung Bescheid geben. „Dann haben alle vor der Lesung gegessen und können sich voll auf die Darbietung konzentrieren“, so Valenca.