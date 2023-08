Kräuterbündel sollen vor Unheil schützen

Auch in diesem Jahr lädt die Kirchengemeinde Eltern, Mitglieder des Kirchengemeinderats und Gemeindemitglieder zum gemeinsamen Kräuterbüschel binden in die Kindertagesstätte Sankt Maria ein. Das teilt die katholischen Kindertagesstätte St. Maria mit.

Wer beim Binden der Weihbüschel mithelfen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Die Gemeindemitglieder beginnen am Samstag, 12. August, um 9.30 Uhr im Garten der Kindertagesstätte mit dem Binden der Büschel. Jede und jeder Helfer ist uns herzlich willkommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Kirchengemeinde feiert das Fest Maria Himmelfahrt und zugleich unser Kirchenpatrozinium am Sonntag, 13. August, um 10.30 Uhr in der Liebfrauenkirche. Im süddeutschen Raum ist es Brauch, zu Maria Himmelfahrt Heil–, Gewürzpflanzen und Blumen zu Kräuter– oder Weihbüschel zu binden und diese im Gottesdienst weihen zu lassen, heißt es weiter. Die geweihten Kräuterbüschel werden in Haus und Stall aufgehängt. Sie sollen das Haus vor Feuer, Hagel und Gewitter schützen und für Mensch und Tier Gesundheit erhalten und bewahren. Als Tee zubereitet oder unter das Viehfutter gemischt, sollen die geweihten Kräuter eine besondere Heilwirkung haben, schreibt die Gemeinde weiter.

Zur Herstellung eines traditionellen Kräuter– oder Weihbüschels werden Heil– und Gewürzpflanzen sowie Sommerblumen benötigt. Darum bittet die Gemeinde, wie auch in den letzten Jahren, um Kräuter– und Blumenspenden. Kräuter und Blumen können auch während der Öffnungszeiten am Freitag, 11. August, oder am Samstagmorgen 12. August, bis 9 Uhr in der Kindertagesstätte abgegeben werden. Die Gemeinde holt sie bei Bedarf auch selbst ab und bittet Spender, sich unter Telefon 07572/8160 zu melden.

Die geweihten Weihbüschel werden am Sonntag 13. Augsust, nach dem Gottesdienst, gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös kommt der Kindertagesstätte Sankt Maria zugute.

„Alle sind eingeladen, mit uns zusammen diese Tradition aufrecht zu erhalten und Weihbüschel zu binden“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.