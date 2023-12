Kosakenchor präsentiert ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge in Mengen

Mengen / Lesedauer: 1 min

Die Maxim Kowalew Don Kosaken kommen im März nach Mengen. (Foto: Miriam Exner )

Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am 10. März um 15 Uhr in der Pauluskirche, Zeppelinstraße 32, in Mengen.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 15:19 Von: sz