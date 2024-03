Konstituierenden Sitzung des Gestaltungsbeirates

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Mengen kommt am Dienstag, 5. März, um 10 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Laut Ankündigung startet Bürgermeister Stefan Bubeck mit einer Begrüßung in die Sitzung. Daraufhin folgt die Vorstellung aller Mitglieder des Beirates und die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters. Im Anschluss steht die Besprechung des städtebaulichen Rahmenplans für die Altstadt Mengens auf dem Plan. Am Nachmittag geht es mit dem Rahmenplan weiter, wobei unter anderem die Ortsteile und Wohnbaugebiete näher beleuchtet werden sollen.