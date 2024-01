Empfohlene Artikel Aussegnungshalle fehlt Konflikt zwischen Kirche und Bestatter: Trauergemeinde soll im Regen stehen q Mengen

Wenn ich mich nicht täusche, wurde schon im Religionsunterricht gelehrt, dass es christlich ist, jedem Menschen Obhut zu gewähren und Nächstenliebe zu zeigen. Gerade im Gottesdienst an Weihnachten wird dies doch bereits den Kindern beim Krippenspiel nahegelegt.

Verständnis zu den Mitmenschen fehlt

Wie kann es dann sein, dass die Trauergemeinde auf dem Friedhof in Mengen lieber im Regen stehen gelassen wird, als in dieser für die Angehörigen eh schon schweren Zeit unter dem Dach der Kirche zusammenzukommen – nur weil die Feier nicht von einem Geistlichen geleitet wird? Wo ist in diesem Punkt das Verständnis und die Nächstenliebe zu den Mitmenschen?

Austrittszahlen sind eindeutig

Warum müssen die Kirche und einzelne Vertreter eigentlich auch im 21. Jahrhundert immer wieder ihre Macht demonstrieren und auf Prinzipien bestehen? Da ist es kaum verwunderlich, dass die Austrittszahlen in den vergangenen Jahren sehr eindeutig sind.