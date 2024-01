Auf dem Friedhof der Stadt Mengen gibt es nur eine Kapelle, jedoch keine Aussegnungshalle – eine Tatsache, die immer wieder für Schwierigkeiten bei der Organisation von Trauerfeiern führt, wie Bestatter Sascha Kraft vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen aus Hohentengen erzählt.

Trauergemeinde darf nur mit Geistlichen in die Kirche

Erst jüngst habe es wieder einen komplizierten Fall gegeben. Der Grund: Mengens leitender Pfarrer Stefan Einsiedler erlaubt es vonseiten der Kirche aus nicht, dass eine Trauergemeinde ohne einen Geistlichen die Kapelle nutzen darf.

Sobald sich aber mehr als zehn Personen von der verstorbenen Person verabschieden wollen, ist der Raum bereits zu klein. Bestatter Sascha Kraft

Laut seiner Auffassung soll die Trauerfeier bei Wind und Wetter im Freien stattfinden, wenn die Angehörigen des jeweiligen Verstorbenen einen freien Trauredner und keinen evangelischen oder katholischen Geistlichen wünschen, so Kraft.

Einsiedler möchte sich auf Nachfrage gegenüber der Zeitung nicht zum Thema äußern. Es müsse nicht erklärt werden, warum eine Kirche nur einer gläubigen Trauergemeinde offenstehe und nicht jedem, so der Pfarrer. Werde es anders gewollt, müsse die Stadt Mengen eine Aussegnungshalle bauen.

Stadt übernimmt die Stromkosten

Das Gebäude auf dem Friedhof gehöre der Kirche, die Stromkosten übernehme jedoch die Stadt und auch an der Außensanierung des Gebäudes habe sich die Stadt Mengen mit 5 Prozent der Kosten beteiligt. Mitarbeiter der Stadt Mengen sorgen zudem für die Heizung bei Trauerfeiern, so die Auskunft der Stadt.

Konflikt zwischen Pfarrer und Bestatter: Wo ist die Nächstenliebe? Redakteurin Mandy Hornstein findet, die Christlichkeit kommt bei diesem Konflikt zu kurz. Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Neben der Kapelle gibt es zudem eine Leichenhalle mit einem Andachtsraum. „Sobald sich aber mehr als zehn Personen von der verstorbenen Person verabschieden wollen, ist der Raum bereits zu klein“, so Kraft.

Sanierung der Leichenhalle geplant

Die Sanierung der Leichenhalle ist, laut Anne Laaß, Pressesprecherin der Stadt Mengen, geplant und soll mittelfristig umgesetzt werden. In diesem Rahmen sollen dann auch Themen wie Umbauten oder Erweiterungen zur Diskussion stehen, konkret sei jedoch nichts geplant.

Empfohlene Artikel Familienunternehmen erweitert sich Bestattungshaus Kraft eröffnet Filiale in Mengen q Mengen

Aus dem Konflikt zwischen Kirche und Bestatter halte sich die Stadtverwaltung Mengen raus, da die Stadt nicht Eigentümerin der Kapelle ist und daher nicht über diese verfügen könne.

Fall sorgt für Aufregung

In dem jüngsten Fall sollte Kraft nach Wunsch des Verstorbenen die Trauerfeier gestalten. Der Verstorbene sei sehr gläubig gewesen, habe bis zu seinem Tod zudem die Kirchensteuer bezahlt und wurde sogar von Bischof Gebhard Fürst mit der Martinusmedaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart für seine besonderen Dienste in der Kirche ausgezeichnet. Trotzdem durfte die Trauergemeinde die Kirche nicht nutzen, solange kein Geistlicher anwesend ist.

Eigentlich jedes Mal, wenn wir eine Beerdigung in Mengen begleiten müssen, haben wir dieses Problem. Bestatter Sascha Kraft

Laut Kraft habe die Frau des Verstorbenen jedoch an dessen Wunsch festhalten wollen und einen über 90-jährigen pensionierten Pfarrer aus dem bekannten Umfeld gefragt, ob dieser während der Trauerfeier von Kraft den zusätzlichen Segen aussprechen könne, damit die Trauergemeinde in der Kapelle zusammenkommen könne. „Das war Mitte Dezember und gerade an dem Wochenende, an dem es so stark geschneit hat, eine Feier draußen wäre nur schwer möglich gewesen“, sagt Kraft.

Bestatter wehrt sich

Bei diesem Fall handle es sich aber um keine Ausnahme. „Eigentlich jedes Mal, wenn wir eine Beerdigung in Mengen begleiten müssen, haben wir dieses Problem“, sagt der Bestatter. „Und ich kann es nicht länger mitansehen, wie sich die trauernden Menschen zusätzlich Gedanken um die Feier machen müssen“, sagt er.

In Bad Saulgau gebe es auch keine Aussegnungshalle. Dort stehe die Kirche auf dem Friedhof für jede Trauergemeinde und für jeden Trauredner offen. „Man könnte es auch in Mengen ganz einfach mit einer Regelung lösen, auch eine kleine Geldsumme für die Nutzung der Kapelle würde kein Problem darstellen“, sagt Kraft. „Aber so ist es einfach kein Dauerzustand.“