Dass sich in den vergangenen 16 Jahren in Mengen so viel getan hat, kann Stefan Bubeck eindeutig auf seinem Konto verbuchen. Um das zuzugestehen, muss man nicht bis in die Zeit seines Vorgängers zurückgehen. Es genügt manchmal auch ein Blick in Nachbarkommunen.

Kurze Reaktionszeiten

Die Stadt Mengen verliert einen Macher, der sich in Projekte und Themen verbissen und sie bis zur Umsetzung hartnäckig verfolgt hat. Gemeinsam mit seinem Führungsteam reagierte er schnell und vorbildlich auf Krisen wie etwa die Corona-Pandemie oder im Raum stehende Blackouts während andernorts noch Ratlosigkeit herrschte.

Das ist menschlich

Im Verhältnis zu den Stärken fallen die Schwächen des Bürgermeisters, der manchmal nicht so geduldig oder kritikfähig erschien wie erhofft, rückblickend deutlich weniger ins Gewicht. Sie gehören zur menschlichen Seite.

Seine Nachfolger werden sich vor allem an den umgesetzten Projekten messen lassen müssen. Das wird nicht einfach werden.