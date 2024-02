Die Opfer von häuslicher Gewalt sind im Landkreis Sigmaringen fast ausschließlich Frauen. Sie leben in nach außen oft als normal geltenden Beziehungen, ihre Partner sind im Umfeld meist gut integriert und anerkannt. „Gerade das macht es Frauen oft schwer, sich Hilfe zu holen“, sagt Josef Rothmund vom Weißen Ring. „Sie werden oft damit konfrontiert, dass Außenstehende ihnen nicht glauben wollen.“ Sei hingegen bereits bekannt, dass ein Mann in der Ehe psychische und körperliche Gewalt anwende, würde den Frauen unterstellt, an ihrer Lage „selbst schuld“ zu sein, weil sie den Mann nicht verlassen.

Kampagne für mehr Aufmerksamkeit

Der Weiße Ring ist deshalb gemeinsam mit dem Landkreis Sigmaringen und der Beratungsstelle häusliche Gewalt des Caritasverbands Sigmaringen Teil der Öffentlichkeitskampagne „Kein Platz für Gewalt“. Mit dieser Aktion sollen die Menschen im Kreisgebiet für das Thema häusliche Gewalt sensibilisiert werden und Betroffenen Mut gemacht werden, nach Rat und Unterstützung zu fragen.

Bank steht jetzt im Kino

In diesem Jahr sind es eine Holzfigur und eine Bank in knallorangener Farbe, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Aktuell stehen beide im Foyer des Gloria-Kinocenters in Mengen. „Wir wollen dort präsent sein, wo viele Menschen unterwegs sind“, sagt Bettina Häberle, die Leiterin der Caritas-Beratungsstelle. Bei der Kinobetreiberin Petra Engler ist sie mit diesem Anliegen sofort auf offene Ohren gestoßen. „Kino ist so viel mehr als nur Blockbuster“, findet sie. „Kino ist immer auch Begegnungsstätte und hat in meinen Augen auch den Auftrag, Themen zu setzen und ins Gespräch zu bringen.“ Ins Kino kämen Menschen aller Altersgruppen, die offen für Anregungen seien. Wer im Vorbeigehen einen Flyer mitnehme oder sich kurz auf die Bank setze, um die Informationen zu Hilfsangeboten zu lesen, erinnere sich vielleicht in einer anderen Situation daran und habe das Thema im Hinterkopf.

Soziale Netzwerke nutzen

Andrea Bogner-Unden, die Landtagsabgeordnete der Grünen, lässt sich nicht nur deshalb mit der Holzfigur fotografieren, weil sie denselben Vornamen trägt. „Es ist wichtig, betroffenen Frauen zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass die Gesellschaft ihre Situation ernst nimmt“, sagt sie. Die Idee, mit einem Foto in sozialen Netzwerken ein Statement gegen Gewalt zu setzen und auf die Beratungsangebote hinzuweisen, greift sie deshalb gerne auf. „Es darf nicht sein, dass Frauen aus Schamgefühl, Angst oder mangels Lösungsperspektiven bei einem Partner bleiben, der sie demütigt, misshandelt, isoliert und abhängig macht.“

Rechtliche Möglichkeiten sind vorhanden

In vielen Gesprächen hat Bettina Häberle genau das erlebt. „Viele Frauen wissen nicht, wie sie finanziell wieder auf eigenen Füßen stehen können oder verzweifeln daran, dass sie im Haus leben, dessen Eigentümer der gewalttätige Mann ist“, sagt sie. „Dabei gibt es durchaus polizeirechtliche Möglichkeiten, diese Männer für eine gewisse Zeit aus ihren eigenen vier Wänden zu verweisen.“

Schüler setzen klare Statements

Bisher ist die Bank auf ihren Stationen im Kreisgebiet stets auf positive Resonanz gestoßen. „Sehr beeindruckt haben mich die Klassen der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau“, sagt Häberele. Dort hätten die Schüler nicht nur Fotos gemacht, sondern viele klare Statements gegen Gewalt formuliert, die jetzt auf der Instagram-Seite der Beratungsstelle häusliche Gewalt abrufbar sind.

So lange bleibt die Bank in Mengen

Im Mengener Kino wird die Bank noch bis zum 10. März stehen bleiben. „Dann nehmen wir auch noch die Revival-Party im Eventsaal mit, zu der sicher viele Besucher kommen werden“, sagt Petra Engler. Für sie ist die Aktion bereits dann erfolgreich, wenn auch nur eine Person dadurch eine Freundin auf das Hilfsangebot anspricht oder selbst eine der Beratungsstellen kontaktiert.