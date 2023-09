Kinderbibeltag in Mengen

Die evangelische Kirchengemeinde Mengen lädt am Samstag, 7. Oktober, ein zum Kinderbibeltag ein. Das Staunen über die Schöpfung soll im Mittelpunkt des ersten Kinderbibeltages stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Ab 9:30 Uhr werden die Kinder in Empfang genommen, Beginn ist dann um 10 Uhr mit dem Programm. Wie bei der Kinderbibelwoche gibt es Geschichten, Lieder und Workshops rund um das Thema Schöpfung. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, dann geht es mit Schwung weiter in die Spiel- und Bastelangebote. Um 15.30 Uhr kommen die Teilnehmer zu einer Abschlussrunde zusammen, zu der auch alle Eltern und Verwandten eingeladen sind. Um 16 Uhr sollen dann alle Kinder wieder abgeholt werden.

Das Angebot für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Die Anmeldung ist online unter www.mengen-evangelisch.de, oder per Mail an [email protected], oder telefonisch im Gemeindebüro unter 07572/71091 möglich.

Anzugeben sind der Name und das Alter des Kindes, sowie eine Telefonnummer. Mit der Anmeldung erklären sich die Eltern mit der Veröffentlichung von Fotos in der Presse und den Medien der Kirchengemeinde einverstanden.