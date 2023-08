Kinder lassen sich von der Natur in den Bann ziehen

Erstmals hat sich der Hegering Mengen mit Hegeringleiter Joachim Schöb am Kindersommerprogramm der Stadt Mengen beteiligt. Der Hegering ist Bestandteil der Kreisjägervereinigung Altkreis Saulgau, der sich auf die Regionen Mengen, Bad Saulgau sowie Riedlingen und bis zur Alb erstreckt und durch die Jagd– und Naturfreunde Bussen komplettiert wird. Im Lernort Wald konnten die beiden Waidmänner Joachim Schöb und Matthias Fischer mit ihren Helfern 25 Kinder im Alter zwischen fünf und 12 Jahren vor der Köhlerhütte willkommen heißen. „Mit einem spannenden Programm wollen wir das Interesse an und mit der Natur für die Kinder wecken“, so die beiden Organisatoren.

In kleinen Gruppen ging es durch den Wald, wo verschiedene Stationen warteten. Dort zeigten Kerstin Schöb und Simone Fischer den wissbegierigen Kindern das breitgefächerte Aufgabenfeld des Jägers und stellten ihnen bei einem Wildtierquiz Fragen. Die Hege und Pflege des Waldes sowie der Tierwelt sind die Grundlagen für einen gesunden und langzeitlich angelegten Waldbestand.

Im Infomobil des baden–württembergischen Landesjagdverbandes erklärte der Naturpädagoge Kurt Kirchmann die einzelnen präparierten Tiere und Christian Röcker ging auf deren Eigenheiten ein. Mit Begeisterung lauschten die Kinder den Ausführungen, die vom Wildschwein über verschiedene Vogelarten bis hin zu Luchs und Dachs reichten. Die Nähe zu den Tieren erweckte bei den Kindern großes Interesse und zog diese in ihren Bann.

Zum Thema Wildtiere und ihre Lebensräume streiften Joachim Schöb und Matthias Fischer mit den Kindern dann durch den Wald. In diesem Parcours war Wachsamkeit gefragt, denn die Tierpräparate waren im Dickicht versteckt und mussten gefunden und benannt werden. Mit Stefan Vollmer dem Revierförster der Stadt Mengen wurden die heimischen Bäume, Sträucher und andere Pflanzen im Wald beim Spaziergang vorgestellt und bestimmt.

Erstaunt und begeistert zugleich kehrten die Kinder zurück. Der Wald ist nicht nur Naherholungsort für Mensch und Tier, sondern auch ein gewichtiger Teil für die Forst — und Waldwirtschaft. Ebenso, sind die vielfältigsten Grünpflanzen im Wald schmackhafte Gaumenfreuden für die tierischen Waldbewohner.

Ein weiteres Highlight war ohne Zweifel die Jagdhundevorführung, welche von Eva Vaigel, Ann–Sophie Zerrer sowie Theo Schöb mit verschiedenen Hunderassen den Kindern vorgestellt wurde. Hierbei erfuhren die interessierten Kinder was die Hunde bei der Jagd als Begleiter und Helfer des Jägers leisten können. Und die beiden zehn und 12 Wochen alten Welpen motivierten die Kinder zusätzlich.

Am Ende zeigten sich die Organisatoren vom Interesse und der Freude der Kinder überwältigt und bestätigt, dass Natur etwas Wunderbares ist. Als Lohn erhielt jedes der Kinder ein Teilnahmezertifikat inklusive einem Fährten– und Spurenheftchen als Bestimmungshilfe für zuhause. Und wie es sich unter Waidmänner geziemt, verabschiedeten Mitglieder der Jagdhornbläsergruppe Mengen mit Hornmeister Fritz Fischer ihre Gäste.