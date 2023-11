Junge Musiker ziehen Publikum in ihren Bann

Über 100 Akteure vom dreieinhalbjährigen Kleinkind über Teenager bis hin zu jungen Erwachsenen haben am Sonntag beim Jahreskonzert der städtischen Musikschule Mengen einen mehr als gelungenen musikalischen Abend gestaltet. In den vergangenen Wochen haben sich die Musikschüler mit ihren Lehrkräften intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet.

Musik hat erfrischende Wirkung

Musizieren kenne kein Alter, es sei Teil der Persönlichkeitsentwicklung, fördere Kreativität und stärke das Selbstbewusstsein, betonte Schulleiter André Streich. Musik erfrische die Emotionalität und bringe auch Wertschätzung für kulturelle Vielfalt.

Regentropfen auf Reise

Den Auftakt des Jahreskonzertes machten die Elementar- und Blockflötenklassen, sowie die Kooperationsklasse der Astrid-Lindgren-Schule mit einer klanglichen Reise der beiden Regentropfen „Pitsch und Platsch“ auf ihrem Weg zur Erde. Beeindruckt von den Weiten des Glacier National Parks in Montana mit seinen großen Wasserfällen schrieb Patrick Speranza dieses sehr auf Melodien ausgelegte Werk für Schlagzeugensemble, welches die elf Drummer zu Gehör brachten. Weiter gings mit dem Allegro aus Georg Philipp Telemanns Concerto für vier Violinen, das von vier jungen Damen hervorragend gemeistert wurde.

Soloauftritte

Mit dem schwungvollen „Allegro assai“ aus der Klaviersonatine in F-Dur tauchte Leon Nicola Oexle in eine von 32 Klaviersonaten Ludwig van Beethovens ein. Mit einem Highlight des Konzertanten Abends war das aus der Feder von Raymond Yiu stammende Werk „En la Confiteria Ideal“ für Solo Trompete mit Klavierbegleitung. Erfrischend und treffend entführte Amelie Frank mit ihrer Trompete die Zuhörer in die Metropole Bueons Aires. Das „sizilianische Gondellied“, gespielt von Nadine Mayer am Klavier war zugleich der letzte Soloauftritt des Abends.

Heldentaten im Krieg

Danach gaben Jana Dengler (Geige) und Sophia Speh (Klavier) einen Einblick in das Singspiel Háry János, welches die fiktiven Heldentaten des Töpfers Johannes Háry während des napoleonischen Krieges beschreibt. Mit einem tänzerischen Menuett aus der Serenade Nr. 1 von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt vom 12-köpfigen Klarinettenensemble wurde der erste Konzertteil abgeschlossen.

Bubeck: Musik ist unbefangen

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Stefan Bubeck auf die Wichtigkeit der Musik ein. Keine Sprache sei unbefangener als die Musik. Musik schaffe für alle gleichermaßen, sei es Zuhörer oder Akteur, einen verbindenden Raum, in dem unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, Gemeinschaft erlebt wird und Menschen sich durch Kraft der Klänge und Rhythmen miteinander verbunden fühlen. Wie gewinnbringend diese Teilhabe für uns sein kann, zeige auf eindrucksvolle Art die Arbeit der Jugendmusikschule.

Ehrung der Preisträger

Dass Schüler der Jugendmusikschule auch Leistungen auf höchstem Niveau erzielen können, zeigte einmal mehr die erfolgreichen Teilnahme von drei Schülern beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend Musiziert“. Hierbei erspielte sich Leon Nicola Oexle am Klavier auf Regionalebene einen ersten Platz. Niklas Zimmerer ebenfalls am Klavier kam auf Regionalebene auf den guten zweiten Platz. Gioele Giardullo setzte mit dem 1. Platz auf Landesebene mit seinem Schlagzeugauftritt noch einen drauf.

Im zweiten Teil des Konzerts brachte das 12 Gitarristen umfassende „Pizzicato Ensemble“ mit dem „Burrokokoastromix“ Melodien aus Spanien, Afghanistan und Ghana ins Bürgerhaus. Danach versprühte das Querflöten-Oktett mit dem temperamentvollen Instrumentalstück „Tico Tico“ die Lebensfreude Brasiliens.

Das 15 Bläser umfassende Trompetenensemble nahm mit der „Old Fashinoned Polka“ Bezug auf eine beliebte Tanzform. Die Rockband „Passion 7“ der Musikschule schloss mit ihrem Song „Do i Wanna Know“ einen beeindruckenden Konzertabend.