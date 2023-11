In geselliger Runde miteinander übers Dorf ins Gespräch kommen, das war das Ziel von Pizza und mehr im Mengener Stadtteil Beuren. Ortsvorsteher Stefan Remensperger hatte zusammen mit Quartiersmanagerin Johanna Benz-Spies die Beurener Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren in den Sitzungssaal vom Rathaus eingeladen.

Pizza und Politik

Pünktlich zum Beginn des Abends lieferte der Blochinger Greutle Wirt die im Vorfeld ausgewählten Wunschpizzen. Da sich fast alle im Raum gut kannten, entstand schnell ein guter Austausch zu den Bedürfnissen der Jugendlichen von Beuren. Bei der Frage, was ihnen an Beuren gut gefallen würde, sagten alle Gäste das Gleiche: Die ländliche Gegend, das Landleben selbst und die Ruhe seien einfach schön. Außerdem gefällt allen die lebendige Dorfgemeinschaft, die sich unter anderem bei den generationenübergreifenden Dorfhocketen zeigt.

Eigenheim hat hohen Stellenwert

„Und was fehlt euch in Beuren?“, fragte Benz-Spies weiter und erhielt sehr konkrete Antworten: Ein Mülleimer am Bushäuschen wäre wichtig. Stefan Remensperger freute sich über diese Anregung und sagte zeitnahe Umsetzung zu. Etwas mehr Zeit brauche die Realisierung des von den Jugendlichen angefragten Radwegs zwischen Beuren und Hundersingen. Aber man sei am Thema dran. Und dass trotz hoher Bau- und Grundstückspreise das ‚Häusle baua‘ auch für junge Beurener einen hohen Stellenwert hat, zeigte die Frage nach der Schaffung von Bauplätzen. Auch hierzu gab der Ortsvorsteher Informationen über aktuell laufende Planungen.

Werbung für den Ortschaftsrat

Stefan Remensperger machte auch Werbung für ein Amt im Ortschafts- oder Gemeinderat. Das neue Wahlrecht ermöglicht die aktive Beteiligung künftig ab 16 Jahren. So ein Amt gäbe tiefe Einblicke in Planungen sowie Vorhaben und biete viele Möglichkeiten Kommunalpolitik aktiv mitzugestalten.

Selbst aktiv werden

Neben dieser Zukunftsperspektive war es den Jugendlichen aber auch sehr wichtig, sofort aktiv zu werden. Hierfür bietet der Ortsvorsteher allen Aktiven im Dorf inzwischen den gemütlichen Sitzungssaal des Beurener Rathauses an. Dieses Angebot möchten auch die jungen Beurener künftig für Spieleabende oder ähnliches nutzen. Zur unkomplizierten Terminabstimmung wurde gleich die Eröffnung einer Whatsapp-Gruppe beschlossen. Und um an allen angesprochenen Themen und der Jugendbeteiligung grundsätzlich dranzubleiben, wurde ein weiteres Treffen für das kommende Frühjahr vereinbart. Es bleibt also spannend in Beuren.