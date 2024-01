„Jugend musiziert“ in Mengen

Das Preisträgerkonzert der Musikschulen im Landkreis findet am Sonntag, 24. Februar, um 11 Uhr, im Bürgerhaus Mengen-Ennetach, statt. Die jungen Musikerinnen und Musiker aus dem Landkreis zeigen dabei, wie viel musikalisches Talent in ihnen steckt. Gefördert wird das Konzert durch die eigenen Musikschulen und die Kreissparkassen.

Beim Pressegespräch stellten die drei Musikschulleiter - André Streich von der Jugendmusikschule Mengen, Wolfgang Gebhart von der Musikschule Sigmaringen und Alban Beikircher von der Musikschule Bad Saulgau - sowie der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Kreissparkasse Michael Hahn den Wettbewerb „Jugend musiziert“ und das Konzert, dem sie ein großes Publikum wünschen, vor.

Zum 61. Mal wird der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ ausgetragen. Landesbankdirektor Michael Hahn begleitet das Projekt im Landkreis Sigmaringen schon viele Jahre und ist immer wieder „begeistert von diesem olympischen Gedanken“: „Die Zusammenarbeit der Musikschulen im Kreis, die spürbare Freude auf das Konzert und die knisternde Atmosphäre der Preisverleihung sind etwas ganz Besonderes.“

Der Wettbewerb für die Sechs- bis Zwanzigjährigen Amateurspieler wird in drei Stufen durchgeführt. Die erste ist der Regionalwettbewerb, der in diesem Jahr am 20. und 21. Januar in Friedrichshafen für den Bodenseekreis und den Landkreis Sigmaringen durchgeführt wird. Danach geht es für die mit den meisten Punkten Prämierten weiter zum Landes- und möglicherweise sogar zum Bundeswettbewerb.

Immer wieder, so Gebhart, seien auch Teilnehmende aus dem Landkreis „ganz oben“ mit dabei. Von den 30 Musikschülerinnen und Musikschülern, die beim Regionalwettbewerb teilnehmen, können beim Konzert allerdings nicht alle mitwirken. Eine Auswahl wird beim Spiel vor der Fachjury von den drei Musikschulleitern getroffen. Ziel ist es, mit einem Querschnitt der einstudierten Stücke, ein kurzweiliges Konzert, anzubieten. „Bunt und abwechslungsreich“, so Beikircher, wird es werden.

Das Konzert ist der Höhepunkt des Wettbewerbs, aber schon der Weg sei das Ziel, betont Gebhart. „Jugend musiziert“ beflügle die eigenen Fortschritte. Die Nachfrage nach dem Musizieren mit Gleichgesinnten habe seit der Coronazeit sogar zugenommen. André Streich kann sich vorstellen, dass die Eltern gespürt haben, dass das Musizieren ihre Kinder anders fordern könne. Er ist überzeugt, dass das in diesem Jahr in Mengen stattfindende Preisträgerkonzert schon allein durch die Leistung der Schülerinnen und Schüler „toll und eindrücklich“ werden wird.

Es wäre doch schön, so Hahn, wenn möglichst viele aus dem Landkreis und darüber hinaus zuhören würden und von früheren Auftritten wisse er: „Leute kommt, es lohnt sich.“ So könne man den musikalischen Nachwuchs begleiten und sich zudem am Sonntagvormittag etwas Gutes tun. Der Lohn für die Talente im Kreis ist der Beifall. Der Eintritt ist frei.