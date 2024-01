Infotag an der Sonnenlugerschule Mengen

Eltern, Schüler und die interessierte Öffentlichkeit sind am Freitag, 2. Februar, von 13 bis 16 Uhr zum Informationstag der Sonnenlugerschule Mengen eingeladen. Lehrer und Schüler geben am Infotag Einblick in den Schulalltag, das Lernen an der Gemeinschaftsschule, die Sport- und Bewegungsangebote, unterschiedliche Projekte sowie die Berufswegeplanung. Vorgestellt wird außerdem, wie mit der Lernplattform, der schul.cloud und Lern-Apps das digitale Lernen an der Sonnenlugerschule funktioniert. Auch Räume wie das Lernhaus, die Fachräume oder das Schülerhaus können am Infotag besichtigt werden.

Seit acht Schuljahren ist die Schule laut Pressemitteilung eine Gemeinschaftsschule. Dabei handelt es sich um eine leistungsorientierte Schulart, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen auf verschiedenen Niveaus fördert. Inzwischen hat der zweite Jahrgang die Schule mit dem Realschulabschluss (Mittlere Reife) erfolgreich verlassen, wie der Ankündigung des Infotags zu entnehmen ist.

Nähere Informationen zum Infotag finden Interessierte auf der Homepage www.sonnenlugerschule-mengen.de