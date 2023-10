Informationsabend zu queeren Themen mit Sabine Wölfle

Auf Nachfrage aus der Bevölkerung stellen die Menschenräume des Mehrgeneratioenhauses Informationen zu queeren Themen in den Mittelpunkt einer Vortragsreihe. Den Anfang macht am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr Sabine Wölfle, ehemalige MDL und seit Jahrzehnten engagiert für die Rechte aller Menschen im Ländle. Im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Mengen, Zeppelinstraße 30, zeigt sie in einem Impulsvortrag die rechtliche Verankerung der Freiheit unterschiedlicher Lebensformen auf.

Anschließend kommen in einer Talkrunde Gäste mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema zu Wort, teilen die Menschenräume mit. Der Wunsch der Veranstalter: Miteinander über Vielfältigkeit ins Gespräch kommen.