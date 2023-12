Termine für das Bürgerbüro im Mengener Rathaus werden ab sofort nicht mehr nur telefonisch vergeben. Bürgerinnen und Bürger können ihren Wunschtermin online buchen oder bei spontanen Anliegen eine Wartemarke am neuen Automaten im Eingangsbereich des Rathauses ziehen. Ziel ist, die Wartezeiten im Bürgerbüro zu verkürzen und die Zufriedenheit der Einwohner mit dem Service im Rathaus zu steigern.

Termine von zuhause buchen

Ähnlich wie bei der Zulassungsstelle des Landratsamts können Interessierte ihren Termin im Bürgerbüro zu jeder Tageszeit bequem von zuhause aus vereinbaren: und zwar über die neue Onlinebuchung auf der Homepage der Stadt Mengen.

Bei einem Klick auf das Buchungsportal beginnt ein Zeitraum von 20 Minuten zu laufen, innerhalb derer sich der Bürger für ein Anliegen und einen Termin entscheiden und seine Kontaktdaten angeben muss.

Das System erkennt, wie viel Zeit gebraucht wird

„Das intelligente System erkennt, wie viel Bearbeitungszeit benötigt wird und sucht einen passenden Zeitraum bei der richtigen Mitarbeiterin“, erklärte Bürgermeister Stefan Bubeck das Konzept im Gemeinderat. Schließlich sei es ein Unterschied, ob jemand einen Reisepass beantragen oder gelbe Säcke abholen wolle.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Die Menüführung ist einfach und zu jedem Anliegen wird die Liste der benötigten Unterlagen gleich mitgeliefert. In einem Kalender können sich die Bürger den Tag und die Uhrzeit ihres Termins selbst auswählen. Kontaktdaten sind dafür gedacht, dass sich die Mitarbeiterinnen vorbereiten und sich bei Fragen melden können.

Code muss eingescant werden

Die Bestätigung des Termins kommt per Mail, zusammen mit einem QR-Code. Die Bürger erhalten außerdem eine Terminerinnerung und haben so die Chance, auch über ihr Smartphone abzusagen.

Am Tag des Termins im Rathaus angekommen, sollten sie ihren QR-Code einfach am Ticketautomaten einscannen, damit die Mitarbeiterinnen Bescheid wissen.

Spontantermine sind weiter möglich

„Selbstverständlich ist eine Reservierung auch noch telefonisch möglich oder sogar per Spontantermin am Automaten, wobei es hier zu Wartezeiten kommen kann“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Dann erhalten die Bürger eine Wartemarke mit einer Nummer. Doch bevor es soweit ist, wählen sie auch hier den Grund für ihr Anliegen aus, damit das System errechnen kann, wie schnell und wann sie drankommen. Bei Fragen zur Bedienung helfen die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros gern weiter.

Vorbild war Tuttlingen

Die Stadt Mengen ist laut Pressemitteilung eine der ersten Kommunen, die auf einen Ticketautomaten setzen. Vorbild war die Stadt Tuttlingen, die gute Erfahrungen gemacht und eine Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeitenden im Bürgerbüro festgestellt hat.