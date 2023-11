Hilfe für Menschen mit Hörbehinderung

Mit ihrem Beratungsangebot informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbands der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg die Betroffenen und Angehörige über Möglichkeiten und andere Hilfsmittel bei Schwerhörigkeit oder Taubheit. Künftig gibt es dieses Angebot auch im Landkreis Sigmaringen.

Die Beratung umfasst laut Pressemitteilung des Landratsamts unter anderem Informationen zur Hörgeräteversorgung und zum Cochlea-Implantat, zum Umgang mit der eigenen Behinderung und zum Schwerbehindertenausweis. Darüber hinaus gibt es Auskünfte zu technischen Hilfsmitteln wie Lichtsignalanlagen und Kommunikationsanlagen sowie Informationen zur T-Spule.

Die nächste Beratung findet statt am Mittwoch, 29. November, von 10 bis 15 Uhr in den Räumen des Pflegestützpunkts, Hofstraße 12, in Mengen. Das Angebot ist neutral und kostenfrei. Terminvereinbarungen sind möglich unter der Telefonnummer 0179/6784998 und per E-Mail an [email protected].

Der Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg setzt sich seit mehr als 100 Jahren für die Belange der Hörbehinderten in Baden-Württemberg ein. Sie schaffen Angebote, die nah am Menschen sind und damit die Inklusion ein Stück weiter auf den Weg bringen. Gerade mit zunehmendem Alter ziehen sich Menschen, die nicht mehr gut hören, zurück, heißt es in der Mitteilung. Viele Betroffene haben demnach über ihre Hörschädigung und deren Begleiterscheinungen keine oder wenig Informationen und wissen nicht, wie genau sie sich das Leben mit technischen Hilfsmitteln ‐ zusätzlich zum Hörgerät ‐ deutlich leichter machen können. Oft würden die Hörgeräte in der Schublade landen, weil falsche Erwartungen geweckt wurden oder der Umgang mit Hörgeräten im zunehmenden Alter oft sehr schwerfällt.