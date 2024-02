Die Fertigstellung der Generalsanierung der Mengener Ablachhalle verschiebt sich nach hinten. Nachdem es aufgrund verschiedener Planungsmängel und Nichteinhaltung von Terminen bei der Dachabdichtung zu diversen Verzögerungen gekommen ist, schätzen Bauleiter und Fachplaner eine Inbetriebnahme im Herbst als realistisch ein.

Die Stadtverwaltung hat die Einweihung der Halle deshalb auf den 7. September gelegt. Wie aus der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat am kommenden Dienstag hervorgeht, soll an diesem Tag dann auch ein Abend der Vereine stattfinden.

So lang sollte die Sanierung eigentlich dauern

Kann das Datum im September gehalten werden, wird die Sanierung der Ablachhalle acht Monate länger gedauert haben als ursprünglich gedacht. Als die Arbeiten zur Entkernung mit dem Jahresbeginn 2022 starteten, war man von einer Baustellenzeit von zwei Jahren und einer Fertigstellung zum Jahresende 2023 ausgegangen.

Viele Probleme auf einmal

Da hatte allerdings noch kein Planer geahnt, welche Probleme es im Verlaufe dieser zwei Jahre alles zu lösen galt: Das Fassaden-Dilemma, Fachkräftemangel bei den ausführenden Firmen, der Wechsel in der Bauleitung vom Architekturbüro Wurm in Ravensburg zu Achim Pfaus in Sigmaringen und die mehrfache Ausschreibung der umstrittenen Prallwand - um nur einzelne Punkte herauszupicken. Und teurer wurden viele Gewerke außerdem, sei es durch Preissteigerungen oder ungenaue Planungen.

Subunternehmer hält Termine nicht ein

Immerhin hat die Halle jetzt ihre neue teils grüne Fassade erhalten. Dass diese Arbeiten vergleichsweise spät erfolgt sind, erklärt Bauleiter Pfaus in einer schriftlichen Darlegung für die Gemeinderäte mit der Dachabdichtungsfirma, die vereinbarte Zwischentermine mehrfach nicht eingehalten habe.

Wer die Bauarbeiten kritisch verfolgt hatte, dem war dies schnell aufgefallen. Eigentlich hatte ein Subunternehmer der besagten Firma die Arbeiten übernehmen sollen. Nachdem dies nicht funktionierte, musste die Firma mit ihrem Stammpersonal ran. Sechs Wochen wurden so im Zeitablauf verloren.

Diese Verzögerungen schoben auch andere Arbeiten wie die Fassadenarbeiten, den Anschluss der Fernwärme und die durch eine spätere Heizung verlängerten Trockungszeiten des Estrichs.

Für den Bauleiter jeweils mit zusätzlichen Absprachen und Verschiebungen mit den beteiligten Firmen verbunden. Gerade hakt es am Einbau der Prallwand. Die Raumakustik habe unter Einbeziehung der neuen Deckengestaltung neu berechnet werden müssen, die Sachbearbeiterin fiel aber krankheitsbedingt wochenlang aus.

Fachplaner tauschen sich mit Verwaltung aus

Im November hat sich deshalb die Stadtverwaltung mit Bauleiter Pfaus und den Fachplanern der Ingenieurbüros Hiestand und ibp zusammengesetzt und die Terminsituation geprüft.

„Nach realistischer Einschätzung der Dauer der Arbeiten der unterschiedlichen Gewerke insbesondere im Hallenbereich wird nun konsequent auf die Fertigstellung im Juni 2024 hingearbeitet“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Im Juli sollen dann eventuell erforderliche Nacharbeiten, Mängelbeseitigungen, Inbetriebnahmen und die baurechtliche Abnahme stattfinden.

In der Gemeinderatssitzung, die am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt, sollen weitere Arbeiten für die Halle vergeben werden. Außerdem wird Achim Pfaus die aktuelle Kostensituation vorstellen.