Mit Video

Es geht los: Hier gibt es Futter für den Abbruchbeißer

Mengen / Lesedauer: 1 min

Der Abbruch des Schanz-Gebäudes in der Hauptstraße hat begonnen. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Auf dem Schanz-Gelände in der Hauptstraße in Mengen hat der Abriss des Geschäftsgebäudes begonnen. Wie das aussieht und was geplant ist.