Hier erzählen Hospizbegleiter von ihrer Arbeit

Unter dem Motto „Hospiz lässt mich noch mal“ informiert der Hospizverein Mengen in diesem Jahr am Welthospiztag am Samstag, 14. Oktober, über seine Unterstützungsangebote für schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen. Dazu werden die Hospizbegleiter von 8 Uhr bis Marktende auf dem Markt vor dem Mengener Rathaus vertreten sein.

Der erste Schultag. Der erste Kuss. Das erste Mal beim Lieblingsverein im Stadion. Jedem ersten Mal wohnt ein Zauber inne ‐ und die meisten Menschen können sich an viele dieser Ereignisse sehr gut erinnern. „Aber auch am Lebensende spielen diese besonderen Momente eine bedeutende Rolle“, heißt es in der Einladung des Hospizvereins. „Hospizarbeit und Palliativversorgung stehen dafür, dass schwerstkranke Menschen, ihre Angehörigen und ihre Freundinnen und Freunde besondere Alltagsmomente noch einmal erleben können. Dabei werden sie individuell begleitet und können die Zeit am Lebensende aktiv mitgestalten.“

Interessierte erfahren am Stand des Hospizvereins, wie Familienangehörige und Sterbende auf ihrem letzten Weg begleitet werden können. Wer sich selbst für die Arbeit als Hospizbegleiter interessiert, bekommt Auskünfte über die Ausbildung und die Einsätze. Außerdem werden gegen eine Spende mit Texten bedruckte Hospizkerzen angeboten.