Von Ulm bis an den Bodensee und von Tuttlingen bis nach Memmingen hat es sich längst herumgesprochen, wo man eine weiße, aus Leinen gefertigte Hexenhose kaufen kann, egal in welcher Größe und Ausführung.

Seit 15 Jahren ist es nämlich ein Hobby von Klara Schlieske aus Mengen, dieses wichtige Häs-Utensil in Handarbeit herzustellen. Den Erlös aus dem Verkauf spendet sie immer für einen sozialen Zweck, wobei in all den Jahren rund 10.000 Euro zusammengekommen sind. Für die jüngste Fasnets-Kampagne hat sie etwa 50 Hosen genäht und so konnte sie 1000 Euro verteilen.

In den Sommermonaten geht es los

Für Klara Schlieske beginnt die „Saison“ bereits in den Sommermonaten. Sie wäscht die Leinentücher, die sie aus ihrem Bekanntenkreis geschenkt bekommt, und hängt sie dann im Garten zum Trocknen auf. Dann geht es in ihre Nähstube. Dort wird der Stoff gebügelt und auf die Standardgrößen der Hexenhosen zugeschnitten.

Das ist der schönste Augenblick für mich, wenn ich sehe, dass durch meine Spenden Menschen in Not geholfen werden kann. Klara Schlieske

Eine Stunde braucht sie, bis die Hose fertig genäht ist und zum Verkauf bereit liegt. Dann dauert es nicht lange, bis die ersten Bestellungen von Einzelpersonen und Narrenzünften bei ihr eingehen. Es ist nämlich lägst bekannt, wie strapazierfähig und bequem solch ein selbstgenähtes Hexen-Beinkleid ist.

Sonderwünsche werden erfüllt

Auch Sonderanfertigungen für Frauen, Kinder und Männer werden genäht. „Der eine will vorne einen Reißverschluss, der andere nur einen Eingriff in seine Hose“, schmunzelt Klara Schlieske. Für die vergangene Fasnet hat sie 50 Hexen-Hosen genäht. Für sie ist es ein liebgewonnenes Ritual.

„Uns geht es gut, unseren Kindern mit ihren Familien geht es gut und daher will ich etwas für andere tun“, sagte sie. Dabei kann sie auch auf die Unterstützung ihres Mannes Herbert zählen. Für sie ist es dann eine Freude, zu sehen, was sie mit ihrem Hobby eingenommen hat. Geld, das sie seit 15 Jahren weitergibt, um vor allem soziale Projekte zu unterstützen.

Familien werden unterstützt

500 Euro durfte Andrea Göhring, die Vorsitzende Fördervereins „Bauernhoftiere bewegen Menschen“, in Empfang nehmen. Sie bietet auf ihrem Hof in Rulfingen tiergestützte Therapien für Menschen, hauptsächlich für Kinder und Jugendliche, an.

Das sind oft Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, die aus verschiedenen Einrichtungen und Institutionen kommen. „Ob vom KBZO, aus psychiatrischen Einrichtungen und Schulen, wir haben fast täglich Kinder da, die die Tiertherapie und weitere Angebote auf dem Hof nutzen“, sagte sie.

Dafür gibt es allerdings keine Krankenkassenleistungen. Daher ist die Spende für sie ein Segen. „Es kommen immer wieder Eltern mit ihrem Kind, um in den Genuss einer Tiertherapie zu kommen, die sie aus ihrer Tasche bezahlen. Mit dem Geld können wir solchen Menschen unter die Arme greifen und übernehmen dann die Hälfte der Kosten.“

500 Euro sind gut investiert

Gut angelegt werden auch die 500 Euro, die an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sigmaringen der Malteser gingen. Wie wichtig diese Einrichtung ist, zeigte die hauptamtliche Mitarbeiterin Sandra Rupp auf. Sie und 17 ehrenamtliche Helferinnen kümmern sich um Kinder und Jugendliche, die von einer lebensbegrenzenden oder lebensbedrohenden Erkrankung betroffen oder auch mit einer schweren Krankheit oder dem Tod eines Elternteils konfrontiert sind. „Hier brauchen sie und ihre Familien besondere Unterstützung“, sagte sie.

Für solche Hilfen und Beratung sowie auch die Trauerarbeit von Kindern müssen die Familien nichts bezahlen. 50 Prozent der Begleitung und Ausbildung von Familienbegleitern werden finanziert, der Rest muss durch Spenden aufgebracht werden.

„Das ist der schönste Augenblick für mich, wenn ich sehe, dass durch meine Spenden Menschen in Not geholfen werden kann“, strahlte Klara Schlieske bei der Scheckübergabe.