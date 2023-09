Sieben Tage lang ist ein Team ehrenamtlicher Helfer aus Mengen an Anfang September unterwegs gewesen, um Krankenhausbetten, medizinisches Gerät, Medikamente und andere Hilfsgüter in Einrichtungen in der ukrainischen Stadt Schytomyr zu bringen, in denen diese dringend benötigt werden.

Während Angela Klug aus Pfullendorf, die Angehörige in Kiew hat, und Thomas Stehle zum wiederholten Mal die Grenze zur Ukraine überquert haben und allmählich eine gewisse Routine entwickeln, war der Anblick zerbombter Schulen und die Nutzung einer Raketenwarn-App für Stefan Schaut, seinen Sohn Claudius Schaut und Stefan Bubeck eine ganz neue Erfahrung.

Kontinuierliche Hilfe geplant

Anfang des Jahres waren Angela Klug und Thomas Stehle bereits mit Hilfsgütern und Weihnachtsgeschenken nach Schytomyr gereist und hatten dort Kontakte zu den Verantwortlichen einer psychiatrischen Einrichtung, eines Kinderkrankenhauses, eines Altersheims und eines Kinderheims geknüpft. „Dort sind Menschen untergebracht, die das Land nicht einfach so verlassen können, weil sie auf Hilfe angewiesen sind“, sagt Thomas Stehle.

Als die Helfer die Zustände in den Einrichtungen gesehen hatten, in denen die Ausstattung veraltet ist und es an vielem fehlt, beschlossen sie, hier am Ball zu bleiben. „Wir wissen genau, was gebraucht wird und können ganz zielgerichtet helfen.“

Das habe die größte Wirkung, auch bei potenziellen Spendern, denen man ganz genau sagen könne, wer was erhalte. „Das wir alles persönlich hinbringen, stärkt das Vertrauen auf allen Seiten“, findet er.

Betten als besondere Herausforderung

Die besondere Herausforderung sei diesmal gewesen, die 30 Krankenhausbetten, die aus einer Einrichtung in Bad Schussenried stammen und die Thomas Stehle über seinen Arbeitgeber ZfP organisieren konnte, in die Ukraine zu bringen. „Aus unserer Sicht sind die Pflegebetten alt und müssen ausgetauscht werden“, sagt er. Aber im Altenheim in Schytomyr würden sie gern genommen und seien moderner als andere Betten.

Spedition Stark aus Rulfingen hilft weiter

„Erst haben wir gedacht, wir müssten uns nur einen Lastwagen ausleihen und einen oder zwei Helfer mit passendem Führerschein finden“, erzählt Stefan Bubeck, der betont, die Fahrt aus privatem Engagement heraus und nicht als Bürgermeister begleitet zu haben.

Allerdings wäre es aus Versicherungsgründen viel zu teurer gewesen, ein eigenes Fahrzeug mit einem fremden Fahrer in die Ukraine zu schicken. Thomas Stark

Beim Rulfinger Speditionsunternehmen Stark stieß die Anfrage auf offene Ohren. „Allerdings wäre es aus Versicherungsgründen viel zu teurer gewesen, ein eigenes Fahrzeug mit einem fremden Fahrer in die Ukraine zu schicken“, erklärt Thomas Stark.

Stattdessen habe er eine Partnerspedition aus der Ukraine beauftragt, die eine Fahrt nach Süddeutschland hatte, auf dem Rückweg die Betten zu transportieren. Die Kosten von rund 2500 Euro hat die Firma Stark übernommen. „Es ist für uns selbstverständlich, wenn wir auf diese Weise helfen können“, sagt er.

Bürgermeister empfängt das Team

Mit drei Transportern voller medizinischer Geräte, Fiebermedikamente, Lebensmitteln, Spielzeug und anderen Gütern erreichen die fünf Helfer nach zwei Tagen Fahrt Schytomyr und werden dort vom Bürgermeister empfangen.

„Es war interessant zu sehen, dass viele private Gebäude nach ihrer Zerstörung schon wieder aufgebaut sind, während beispielsweise eine Schule, von der nur noch ein Schutthaufen übrig ist, als Mahnmal des Krieges in diesem Zustand gelassen bleibt“, sagt Stefan Schaut.

Nur kaltes Wasser im Kinderheim

Ihn haben die persönlichen Kontakte zu den Menschen in den Einrichtungen sehr beeindruckt. „Es ist wichtig zu zeigen, dass sich Deutschland Leute so für ihr Schicksal interessieren, dass sie sich vor Ort ein Bild machen und nicht nur Geld oder Hilfsmittel schicken“, glaubt er.

Die Situation in den Einrichtungen habe ihn sehr betroffen gemacht. Vor allem im Kinderheim. „Der Kartoffelkeller, in den sich die Kinder bei Luftalarm drängen müssen, ist kalt, feucht und schimmelig“, sagt er. Warmes Wasser zum Duschen sei Fehlanzeige. „Deshalb ist für mich jetzt das Wichtigste, dass wir vor dem Winter dort eine Boiler eingebaut bekommen.“ Der Stadtrat will in seinem Umfeld nach Unterstützern suchen.

Dann geht der Alarm los

„Für mich war es total unwirklich, dass wir uns in einem Land aufgehalten haben, das sich im Krieg befindet“, sagt Claudius Schaut. Sie seien streckenweise durch malerische Landschaften gefahren, was fast schon Urlaubsatmosphäre gehabt habe. „Und dann haben wir uns aber die Raketenwarn-App runtergeladen, die alle ganz normal auf ihrem Smartphone haben.“

Die Einwohner versuchen, eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten. Stefan Bubeck

Die habe dann tatsächlich auch einmal einen Alarm ausgegeben, sodass sie sich in den Keller des Hotels begeben hätten. „Viele Ukrainer machen das schon gar nicht mehr und sagen, dass sie sich auf die Luftabwehr verlassen“, so Stefan Bubeck. „Die Einwohner versuchen, eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten.“

Gedenkminute für Irpin und Butscha

Der Helfergruppe sei es wichtig gewesen, die Städte Irpin und Butscha zu besuchen und an der Gedenkstätte für die Opfer der als Massaker bezeichneten russischen Kriegsverbrechen Blumen niederzulegen und Solidarität zu zeigen.

„Die Straße, die in den Medien immer wieder gezeigt wurde, ist eineinhalb Jahre nach der Zerstörung wieder komplett hergerichtet“, sagt Bubeck. „Das soll nach außen zeigen, dass sich die Ukraine nicht unterkriegen lassen will, aber auch die Moral der Einwohner stärken.“