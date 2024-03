Kürzlich hat die Nominierungsversammlung der Grünen in Mengen für die Kommunalwahl am 9. Juni stattgefunden. Nachdem bei der vergangenen Wahl mit Jakob Fahlbusch und Werner Rundel erstmals zwei grüne Kandidaten den Sprung in den Mengener Gemeinderat geschafft haben, möchten die Grünen an diesen Erfolg in diesem Jahr anknüpfen und haben dafür fünf Kandidaten zur Wahl nominiert.

Das sind die Kandidaten

Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen Jakob Fahlbusch und Werner Rundel treten mit Philipp Hierlemann, Claudius Schaut und Kai Thumm drei weitere Kandidaten an. Dabei werden Jakob Fahlbusch, Philipp Hierlemann und Claudius Schaut für die Kernstadt auf dem Wahlzettel stehen, Werner Rundel für den Teilort Ennetach und Kai Thumm für Rulfingen.

Derzeit arbeiten die Kandidaten Themen auf, welche die Kommunalpolitik aktuell und zukünftig beschäftigen. Dazu möchten sie auch wissen, was den Mengenern unter den Nägeln brennt. Es wird deshalb auch Vor-Ort-Termine unter anderem auf dem Mengener Wochenmarkt geben, bei denen ein Austausch zwischen den Kandidaten und den Bürgerinnen und Bürgern Mengens stattfinden kann.

Zuversichtlich

Trotz aktuellem Gegenwind aus der Bundespolitik sind die Kandidaten der Grünen in Mengen für die Kommunalwahlen zuversichtlich, denn auf Kommunalebene im Gemeinderat werden in erster Linie pragmatisch Entscheidungen zum Wohle der Stadt Mengen und deren Bürgerinnen und Bürger getroffen. Die Grünen möchten weiterhin einen Teil zur Gestaltung der Stadt beitragen.