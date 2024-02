Geschichten erzählen mit der Sprache der Musik

Das Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ hat 27 Musiktalente im Landkreis Sigmaringen in den Mittelpunkt gestellt. Sie alle haben beim Regionalwettbewerb 2024 in Friedrichshafen ihr Können bereits unter Beweis gestellt. Jetzt bekamen sie ihre Urkunden überreicht. Zusätzlich gab es für Jakob Reimann sowie für das Duo Felix Dreher und Moritz Seßler Sonderpreise der Kreissparkasse. Knapp die Hälfte der jungen Musikerinnen und Musiker konnte im Bürgerhaus Mengen-Ennetach das Publikum mit einem kurzweiligen und erfrischenden Konzert begeistern.

Marie Hanus versetzte mit ihrem Saxophon und einem Tango von Jérome Naulais die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer gleich zu Beginn in festlich-leichte Stimmung. Jugendmusikschulleiter André Streich begrüßte danach im Namen der weiteren Musikschulen Bad Saulgau mit Alban Beikircher, Sigmaringen mit Wolfgang Gebhardt und Pfullendorf mit Fabian Göggel die Anwesenden: „Musik stellt einen Gewinn dar, der mit materiellen Werten nicht gleichzusetzen ist und der unser körperliches und seelisches Wohlbefinden maßgeblich beeinflusst.“ Streich hob vor allem die Musikschülerinnen und -schüler hervor: „Ihr habt in monatelanger Vorbereitung durch Fleiß und Selbstdisziplin, durch Kreativität und Organisationsgeschick eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig euch dieser Weg hierher ist.“

Für manche Interpreten ist es das erste Mal, dass sie vor einem größeren Publikum auftreten. Doch selbst für die neunjährige Charis Frick aus Mengen stellte dies kein Problem dar. Mit ihrem Lehrer Richard Fischer am Klavier spielte sie frisch „The contented Shepherd“ von James Hook auf ihrer Trompete. Ebenso selbstbewusst brachte Elias Schäuble aus der nächsten Altersgruppe und mit der Pianistin Chiaki Nagata das Stück „Was sonst noch zu sagen wäre“ von Patrick Hagen zu Gehör: Mit schnellem Klarinettenwechsel und Sätzen wie „Man sollte stets ein bisschen unwahrscheinlich sein“ sorgte er für heitere Stimmung im Saal. Gefühlvoll ging es mit dem „Snow Dance“ von Christopher Norton weiter, den Nayla Döhnert, Violine, und Nora Cret am Klavier interpretierten und auch Klara Eminger bezauberte mit ihrer Querflöte und dem „Russischen Zigeunerlied“ von Wilhelm Popp. In der Altersgruppe Drei setzte dann das Duo Eleni Döhnert, Violine, und Lara Hauptmann, Klavier, das Stück „Cinq pièces“ von Alexandre Tansman temperamentvoll in Szene.

In der Altersgruppe Vier konnte Matti Hellwig beim „Rondo for Life“ von Leonard Bernstein mit seiner Trompete und im Dialog mit dem Piano sein Können unter Beweis stellen. Klassisch und virtuos überzeugten sowohl Nora Sahlmen, mit dem Konzert D-Dur von Leopold Hofmann, als auch Idris Demerci, mit der Sonate g-moll von Johann Sebastian Bach, mit ihren Querflöten. Dazwischen sorgte „die zerstreute Brillenschlange“ von Wilfried Hiller in der theatralischen Interpretation von Sophia Schütz und ihrer Klarinette sowie der Unterstützung von Musikschulleiter Gebhardt für Heiterkeit. Hier kamen Sprache und Musik aufs Schönste zusammen. Und auch das Duo Felix Dreher und Moritz Seßler konnten mit ihren verschiedensten Schlaginstrumenten überraschen und begeistern.

Bürgermeister Stefan Bubeck hob in seinem Grußwort neben der „Glanzleistung“ der jungen Musikerinnen und Musiker die Bedeutung der Musikschulen hervor. Das Konzert bestätige die Worte des Schriftstellers und Musikers E.T.A. Hoffmann: „Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ Er dankte allen und assistierte bei der feierlichen Übergabe der Urkunden. Von den 27 Teilnehmern erlangten 21 junge Musikerinnen und Musiker beim Regionalwettbewerb im Januar erste Plätze, neun mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Die Sonderpreise der Kreissparkasse überreichte Landesbankdirektor Michael Hahn. Schon viele Jahre freue er sich auf diese Konzerte: „Ihr könnt wunderbar mit der Sprache der Musik Geschichten erzählen.“ In diesem Jahr konnte er auf Vorschlag der Musikschulleiter Sonderpreise für herausragende Leistungen an den 19jährigen Jakob Reimann sowie die 15jährigen Felix Dreher und Moritz Seßler vergeben. Nach den Reden und dem verdienten Lob setzte Jakob Reimann, der die höchste Punktzahl erhalten hatte, mit seinem Saxophon und dem Stück „Nuits blanches“ von Alain Crepin ein jazzig-beschwingtes Schlusslicht.