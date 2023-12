Nur einmal neue Wege lernen

Von daher wäre es wirklich wünschenswert, wenn es abgesehen vom Schillergarten und den Bereichen an Stadtgraben und Ablach eine kleine ruhigere Zone in der Innenstadt gäbe. Auf dem Kreuzplatz fehlt die Gastronomie, der Boulay-Platz liegt verkehrstechnisch nicht optimal. Warum also nicht den Bereich vor dem Rathaus zum „echten“ Marktplatz erklären, um den Autos eben einen Bogen machen müssen? Gern in den Wintermonaten gleich auch, dann müssen sich die Autofahrer nur einmal an neue Wege gewöhnen...

Und was ist mit dem Parken?

Mindestens ein Problem wird auf dem Weg zur autofreien Zone aber noch zu lösen sein. Aktuell sind aufgrund der innerörtlichen Umleitung verschiedene Straßen zu Einbahnstraßen erklärt und Parkstreifen aufgehoben worden, damit der zusätzliche Verkehr leichter fließen und vor allem auch Rettungswagen und Feuerwehr passieren können. Ob das für Anwohner, Gäste und Stadt ebenfalls ein dauerhaft wünschenswerter Zustand ist oder ob da einfach Abhilfe geschaffen werden kann, muss bedacht werden.

Her mit den Meinungen!

Was halten Sie von dem Vorschlag der Freien Bürger? Ist es eine Schnapsidee, die für den nächsten Auftritt der Moritatensänger reicht? Oder haben Sie sich schon immer mehr Verkehrsberuhigung in der Innenstadt gewünscht? Schreiben Sie mir gern eine Mail mit ihrer Meinung an [email protected].