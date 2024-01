Eine verkehrsberuhigte Zone vor dem Mengener Rathaus und eine Sperrung der Hauptstraße zu diesem Zweck in den Sommermonaten wird es nicht geben. Über den Antrag der Freien Bürger wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erst gar nicht abgestimmt, deshalb bleibt die Verkehrssituation in der Innenstadt zunächst einmal, wie sie ist.

Was steckt hinter dem Antrag der Freien Bürger?

Die Freien Bürger könnten sich vorstellen, durch eine verkehrsberuhigte Zone vor dem Rathaus mehr Aufenthaltsqualität in der Mengener Innenstadt zu schaffen.

Die aktuelle Sperrung der Hauptstraße, die für die Bauarbeiten am Kuhn’schen Haus eingerichtet wurde, hat zu der Idee inspiriert, den Verkehr in den Sommermonaten auch künftig zwischen Pfarrstraße und Mittlerer Straße zu unterbrechen. Nicht nur an den Markttagen würde der Platz dann zu einem Begegnungsort für die Einwohner und Besucher der Stadt werden. Der Antrag beinhaltet eine zweijährige Probezeit.

Wie steht die Stadtverwaltung zu dem Vorschlag?

Bürgermeister Stefan Bubeck machte in der Sitzung keinen Hehl daraus, dass die Stadt den Vorstoß eher mit Skepsis betrachtet. Schließlich habe es bei der Planung der Neugestaltung der Hauptstraße 2009 und 2010 eine intensive Diskussion über die Sperrung eines Teilabschnitts der Straße gegeben.

Als besten Kompromiss, um Kunden für Einzelhandel und Gastronomie weiter in die Innenstadt zu leiten und Durchgangsverkehr auf die Umgehungsstraße zu schicken, habe ein Gutachten die Festlegung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer vorgeschlagen. Eine Sperrung würde demnach den Verkehr zu stark in die umliegenden Wohngebiet verlagern.

„Weil aber inzwischen 13 Jahre vergangen sind, kann sich die Verwaltung vorstellen, ein neues Gutachten zu erstellen“, sagte Bubeck. Kostenpunkt: 21.700 Euro und die Aussicht, Nebenstraßen in Einbahnstraßen umwidmen zu müssen.

Welche Möglichkeiten sehen die Freien Bürger noch?

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hat sich der Mengener Gewerbeverein mit einer Stellungnahme gemeldet und sich offenbar ablehnend gegenüber dem Vorschlag geäußert. Der Inhalt der Stellungnahme bleibt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bei der Stadt Mengen jedoch unter Verschluss.

Sie hat Liane Schmid, die Fraktionsvorsitzende der Freien Bürger, jedoch veranlasst, klarzustellen, dass man keine Konfrontation mit dem Gewerbeverein im Sinn gehabt habe. Vielmehr habe man nach Chancen und innovativen Ideen gesucht, die Innenstadt zu beleben. „Immer nur Augen zu und durch, erscheint uns zu riskant“, sagte sie.

Nachdem ihr Fraktionskollege Martin Neher vorgeschlagen hatte, mit dem Sperrungstest zu warten, bis die geplante Eisdiele gegenüber des Rathauses realisiert sei, brachte Schmid selbst noch eine neue Variante ins Spiel: die Sperrung könne wenigstens von Freitag bis Montag umgesetzt werden.

Wie findet das die CDU?

„Die CDU wird den Antrag ablehnen. Aus den Gründen die von der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage genannt wurden“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Moll. „Man merkt, dass der Wahlkampf begonnen hat“, lästert David Haubner. „Jetzt wird schon mit zwei Kompromissvorschlägen vom eigenen Antrag zurückgerudert, weil er nicht gut ankommt.“

Warum wurde gar nicht erst abgestimmt?

Überraschend rückt Bürgermeister Stefan Bubeck die Einordnung der Unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt heraus: Die Behörde sehe keinen rechtliche Grund für eine Sperrung, weshalb eine Abstimmung unzulässig sei.

Selbst für eine Teilsperrung müsse zunächst ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Dies hätte vermutlich zur Folge, dass die Nebenstraßen ausgebaut und mit Gehwegen versehen werden müssten. Bubeck konnte sich den Zusatz nicht verkneifen, dass die Stadt gern eine eigene Verkehrsbehörde eingerichtet hätte, dies aber seinerzeit vom Gemeinderat abgelehnt wurde.

Ist das Thema ganz vom Tisch?

Am 19. März soll das Mobilitätskonzept für die Stadt vorgestellt werden, an dem in den vergangenen Monaten gearbeitet wurde. Betrachtet wurden dabei der ruhende Verkehr sowie der Rad- und Fußverkehr. „Da gibt es sehr interessante Ansätze und Vorschläge, auch für die Innenstadt“, so Bubeck.