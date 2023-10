Mannschaft aus Gambia gewinnt internationales Fußballturnier

Mit der Prämie von 500 Euro, die das Team aus Gambia als Gewinner des ersten internationalen Mini-Soccer-Turniers beim Herbsttreff erhalten hat, möchten die Spieler drei Grundschulen in ihrem Heimatland mit kleinen Bibliotheken ausstatten. Teilnehmer und Organisatoren sind rückblickend mit dem Verlauf der Sportveranstaltung, die auch zum interkulturellen Austausch und Kennenlernen gedacht war, sehr zufrieden.

„Wir wollen das Turnier im nächsten Jahr gern wiederholen und hoffen, dass wir dann mehr Sponsoren mit ins Boot holen können“, sagt Kossi Themanou von der Fairtrade-Gruppe der Stadt Mengen. Dann könnten noch mehr Mannschaften teilnehmen.

Wie patriotisch die Mannschaften sind

Aus Zeit- und Kostengründen waren diesmal nur acht Mannschaften aus Afrika und Europa gegeneinander angetreten. Im Finale setzte sich Gambia knapp mit 5:4 gegen das Team Senegal durch, auf dem dritten Platz landete das Team aus Kroatien.

Aber auch die Mannschaften, die für die Länder Türkei, Guinea, Togo, die Ukraine und Deutschland antraten, waren mit viel Spielfreude dabei und gaben ihr Bestes. „Alle Spiele liefen sehr fair ab, obwohl die Mannschaften alle sehr patriotisch unterwegs waren“, sagt Themanou und fügt lachend hinzu: „Naja, die Deutschen vielleicht nicht ganz so.“

Claudius Schaut, der das deutsche Team aus seinem Freundes- und Verwandtenkreis rekrutiert hat, sieht das anders: „So patriotisch wie an diesem Tag waren wir vermutlich noch nie unterwegs.“ Schon allein die gesponserten Trikots, die mit den Ländernamen bedruckt waren, hätten da viel bewirkt.

Entspannte Atmosphäre

Dank der Familie Schaut und dem Team vom Mengener Weltladen seien Spieler und Zuschauer mit Kaffee und Kuchen versorgt worden und hätten in entspannter Atmosphäre ins Gespräch kommen können.

„Es ging ja auch darum, die verschiedenen Kulturen, die in Mengen, im Landkreis und darüber hinaus in Deutschland leben, zusammen zu bringen“, so Themanou.

Projekte werden unterstützt

In seinen Augen seien potenzielle Sponsoren des Turniers sehr zurückhaltend gewesen. „Wir sind aber froh, dass wir den ersten drei Plätzen am Ende doch 500, 300 und 200 Euro überreichen konnten, weil eins unserer Ziele ja auch gewesen ist, dass Projekte aus den Herkunftsländern der Spieler unterstützt werden sollen.“

Die Grundschulen in den Städten Latrikunda, Bakoteh und Sereskunda in Gambia sollen Bücher und Schulhefte für kleine Bibliotheken erhalten. „Die werden hier ausgesucht und dann hingeschickt.“

Veranstaltung für Studenten

Das senegalesische Team, das sich aus Studenten der Universität Tübingen zusammensetzt, möchte neuen afrikanischen Studenten in der Stadt mit einer Willkommensveranstaltung im November den Start ins Studium erleichtern. Und die Kroaten möchten die Fußballmannschaft ihres Heimatdorfs mit einer Fußballausrüstung überraschen.

Turnier soll wiederholt werden

Im kommenden Jahr soll das Turnier mit mehr Vorlaufzeit geplant werden. Um mehr Sponsoren zu finden und das Turnier auf einem richtigen Fußballplatz ausrichten zu können. Dann könnten vielleicht auch mehr Mannschaften dabei sein. „Wir haben Anfragen von verschiedenen weiteren afrikanischen Gruppen sowie von Polen und Albanern“, sagt Kossi Themanou.