Fürs Tierheim in die Pedale treten

Ein Spinning-Marathon über sechs Stunden findet am Sonntag, 14. Januar, im Mengener Fitness-Studio Top Five statt. Dabei werden pro Stunde 15 Räder im Einsatz sein und Geld für den guten Zweck erfahren. Alle Einnahmen werden vollständig den Tierheimen in Sigmaringen und Bad Saulgau gespendet.

Einige Firmen sind bereits dabei und spenden einen Betrag ihrer Wahl pro Rad pro Stunde. Aber auch Privatspenden sind herzlich willkommen. Gefahren wird von 10 bis 16 Uhr. Mitmachen kann jeder, der Zeit und Lust hat, eine Stunde (oder mehr) Rad zu fahren.

Unter Telefon 07572/712577 kann man sich für die einzelnen Stunden eintragen.