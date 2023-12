Die Fraktion der Freien Bürger im Gemeinderat Mengen möchte die aktuelle Sperrung der Hauptstraße beim Rathaus gern zur Dauereinrichtung machen. Zumindest in den Sommermonaten. So soll der Durchgangsverkehr verringert und vor dem Rathaus mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Den entsprechenden Antrag hat die Fraktionsvorsitzende Liane Schmid in der Sitzung am Dienstag gestellt. Laut Bürgermeister Stefan Bubeck wird sich die Verwaltung nun mit dem Thema befassen und es im Januar auf die Tagesordnung des Gremiums setzen.

Hier ist die Sperrung

Seit Mai dieses Jahres ist die Hauptstraße in Mengen zwischen Pfarrstraße und Mittlerer Straße gesperrt. Grund sind die Sanierungsarbeiten der Firma Löffler am Kuhn’schen Haus. Für Autofahrer führt das zu eher nervigen Fahrten durch Parallelstraßen.

Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Aufenthaltsqualität. Liane Schmid

Von der Meßkircher Straße kommend geht es über die Pfarrstraße, CharlottenStraße und Neue Straße an der Martinskirche vorbei zurück auf die Hauptstraße; vom Riedlinger Tor kommend fährt man über die Kronen- und die Rosenstraße. Die Mittlere Straße ist halbseitig gesperrt und von Ennetach kommend deshalb nur für Busse befahrbar.

Positiver Nebeneffekt

Nebeneffekt der Sperrung ist, dass vor dem Rathaus eine verkehrsberuhigte Zone entstanden ist. „Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Aufenthaltsqualität“, sagt Liane Schmid.

Nicht nur an den Markttagen würden die Einheimischen die „relative Ruhe und Entschleunigung an diesem Ort“ genießen. Bei ihrer nächsten Beschreibung, denkt die Fraktionsvorsitzende aber wohl eher an wärmere Tage: „Kinder spielen auf den Steinen, Erwachsene führen Gespräche, Besucher der Restaurants genießen die ruhige Atmosphäre.“

Gastronomen würden Verkehrsberuhigung begrüßen

Die Freien Bürger haben sich deshalb gefragt, warum diese Situation nicht beibehalten werden könne. Vor allem die angrenzenden Gastronomen würden sich über eine Fortführung freuen - auch im Hinblick auf das gegenüber dem Rathaus geplante Eiscafé.

„Der Marktplatz vor dem Rathaus könnte nach Abschluss der Bauarbeiten zu einem echten Bürgerplatz werden“, so Schmid. „Er könnte seine ursprüngliche Funktion als Herz der Stadt und als Begegnungsort wieder voll erfüllen.“

Weniger Aufwand für Bauhofmitarbeiter

Natürlich seien die Behinderungen durch die Baustelle nicht zu leugnen, heißt es im Antrag der Fraktion weiter. Aber der Durchgangsverkehr habe abgenommen und der Wochenmarkt füge sich ein. Praktische Begleiterscheinung der Dauersperrung sei auch, dass die Bauhofmitarbeiter die Sperrung nicht mehr für den Wochenmarkt einrichten müssen.

Probelauf angedacht

„Um alle Bürger mitzunehmen und Zweifel an einer autofreien Zone auszuräumen, wünschen wir uns einen ein- bis zweijährigen Probelauf mit einer zwingenden ehrlichen Evaluation“, sagt Liane Schmid. Anschließend könne eine endgültige Entscheidung getroffen werden. Der Antrag der Fraktion laute deshalb dahingehend, dass die bisherige Sperrung zunächst bis 2025 in den Sommermonaten von April bis September beibehalten werden soll.

Bürgermeister Stefan Bubeck nahm den Antrag entgegen und sicherte zu, dass sich der Gemeinderat im Januar mit der Thematik befassen wird.