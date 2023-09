Fort- und Weiterbildung und Kreatives mit der VHS Mengen

Wer mit der VHS Mengen fit und entspannt in die Herbst- und Wintersaison starten will, etwas für seine Fort- und Weiterbildung tun oder sein kreatives Potential entdecken möchte, kann ab Montag, 25. September, damit beginnen. Die Monate bis Ende Januar halten einige Kursangebote bereit, so dass Herbstblues gar nicht erst aufkommen kann.

Ob Faszienfitness, Indoor-Training für Mütter mit Babys, ob Hatha- und Yin-Yoga, Augen- und Sehtraining ‐ mit der Volkshochschule kann man kraftvoll und erholsam die neue Jahreszeit beginnen. Zu den Themen „Leitbild entwickeln“, Kommunikationsstrategien und effektives Arbeiten am PC werden im Laufe des Semesters praxisorientierte Kurse angeboten, die sowohl im Berufs- als auch im Privatleben von Nutzen sind. Bei den Sprachkursen sind diesen Herbst unter anderem Anfängerkurse für Englisch und Italienisch im Angebot. Tonateliers und unterschiedliche Nähkurse bilden die kreativen Schwerpunkte, Nachhaltigkeit im Haushalt und Heilpflanzen sind weitere Themen in Herbst.

www.vhs-mengen.de