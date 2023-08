Fledermäuse vor der Haustür erleben

Jetzt im August jagen Fledermäuse wie lautlose Schatten über den Abendhimmel. Daher lädt der Nabu Mengen Scheer Hohentengen Ostrach zur „Batnight“ — der „Nacht der Fledermäuse“– ein. Diese findet jedes Jahr am letzten Augustwochenende bundesweit statt.

Wer Fledermäuse sehen, hören und entdecken möchte, ist am Samstag, 26. August, um 19 Uhr (bis etwa 22 Uhr) an den Parkplatz an der Donaubrücke in Scheer eingeladen. An diesem Abend erfahren Interessierte alles Mögliche über die Fledermäuse und könnt diese sogar mit einem Fledermausdetektor hören.

Die meisten Fledermäuse sind an Gewässern zu sehen, da sie dort am Meisten Nahrung finden. Wenn die Teilnehmer Glück haben, können sie von den 25 Fledermausarten, die es in Deutschland gibt, ein paar hören und sehen: den großen oder den kleinen Abendsegler, die Wasserfledermaus oder die Zwergfledermaus.

Jeder, der Interesse hat, ob jung oder alt, darf vorbeikommen. Kinder unter acht Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener dabei sein. Es ist keine Anmeldung erforderlich, es wird kein Unkostenbeitrag erhoben.