Firma Feurer geht Herausforderungen mit neuem Betriebsleiter an

Michael Heidrich ist seit 1. Dezember Prokurist und Betriebsleiter der Sanitär- und Heizungsfachfirma Feurer GmbH & Co. KG in Mengen, wie das Unternehmen mitteilte. Der 40-Jährige arbeitet seit Oktober 2021 in dem Handwerksunternehmen und konnte sich während dieser Zeit als Projektleiter bereits gut einarbeiten.

„Die Heizungsbranche befindet sich im Umbruch. Dabei geht die Entwicklung hin zu klimaschonenden Heizsystemen, um die Verbrennung von Öl und Gas sukzessive zu reduzieren. Das Ziel der Bundesregierung lautet Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045, und der Gebäudesektor spielt dabei eine entscheidende Rolle“, so Heidrich. Gerade weil nach wie vor große Unsicherheit bei Hauseigentümern herrscht, sieht der Prokurist einen Schwerpunkt in der Kundenberatung. „Jedes Haus ist anders und muss individuell betrachtet werden, um eine effiziente und nachhaltige Lösung für Heizung und Warmwasser zu finden“, sagt der ausgebildete Installateur- und Heizungsbaumeister und Gebäudeenergieberater.

Heidrich hat nach der Mittleren Reife zunächst die Elektronikschule Tettnang besucht und danach in seinem erlernten Beruf gearbeitet, bevor er in Pfullendorf eine Umschulung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik absolvierte. An der Fachschule für Installateur- und Heizungsbaumeister in Stuttgart legte er im Jahr 2013 seine Meisterprüfung ab. „Mit Michael Heidrich haben wir einen fachlich und menschlich hervorragend qualifizierten Betriebsleiter und Prokuristen gefunden“, unterstreicht Clemens Maurer, Geschäftsführer der Maurer Gruppe. Seit 2012 ist der 1928 von Johann Feurer in Mengen-Ennetach gegründete Betrieb ein Tochterunternehmen der Maurer-Gruppe mit Stammsitz in Schramberg und insgesamt 13 Firmen im süddeutschen Raum sowie in Dresden.

Die Feurer GmbH & Co KG beschäftigt aktuell 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende.