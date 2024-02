Feuerwehrmann ist zufällig vor Ort und rettet Mann aus Wohnung

Ein Feuerwehrmann ist am Dienstag gegen 13 Uhr beruflich zufällig in der Straße Beim Holderstock in Mengen unterwegs gewesen. Wie die Feuerwehr Mengen mitteilt, wurde er dabei auf einen ausgelösten Rauchwarnmelder aufmerksam.

Er setzte daher umgehend einen Notruf ab. Bei der Erkundung konnte er eine verrauchte Wohnung feststellen, in der sich noch ein Mann befand. Er konnte diesen aus der Wohnung retten und ins Freie bringen.

Im Inneren der Wohnung sind die Spuren des Brandes sichtbar. (Foto: Feuerwehr Mengen )

Beim Eintreffen des Löschzuges war die Wohnung komplett verraucht. Es konnte im Küchenbereich ein kleinerer Brand festgestellt werden. Als Brandursache dürfte eine Heizplatte infrage kommen. Der Brand war schnell gelöscht.

+++ Lesen sie hier etwas über einen anderen Einsatz der Feuerwehr: 300.000 Euro Schaden - Grillfeuer setzt Wohnhaus in Brand +++

Die Wohnung wurde belüftet. Der Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde nach einer Erstversorgung durch die First Responder der Feuerwehr dem Rettungsdienst übergeben uns ins Krankenhaus gebracht.