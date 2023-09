Am vergangenen Freitag hat der FC Mengen den Tabellenführer TSV Straßberg mit einem 3:0–Sieg gestürzt. Jetzt führt die Reise die Mannschaft von Trainer Mario Slawig zum Tabellenfünfzehnten SV Sulmetingen (Anstoß: So., 15 Uhr), der bei 4:8 Toren gerade mal ein Pünktchen auf dem Konto hat.

Mario Slawig, Trainer des Tabellensiebten FC Mengen, ist verhalten optimistisch nach sieben Zählern aus den vergangenen drei Spielen. Etwas Sorgen bereiten ihm nur einige verletzte und erkrankte Spieler, die zum Stamm gehören. „Patrick Klotz hat gegen Straßberg einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen. Das sieht nicht so gut aus. Dennis Ivanesic ist krank, Moritz Hayn auch, Eric Dehne hat sich auf der Arbeit am Knie verletzt. Aber erstens sind es noch ein paar Tage bis zum Sonntag und zweitens haben wir einen breiten Kader, aus dem sich der eine oder andere Spieler noch beweisen kann“, so Slawig unter der Woche.

Sulmetingen: Niederlage gegen Laupheim

Gegner Sulmetingen verlor vor Wochenfrist das Derby gegen Laupheim mit 0:1. Für Laupheim war das der erste Sieg, das erste Tor überhaupt in dieser Saison. „Es tut immer noch weh. Vor allem weil die Olympia spielerisch und kämpferisch die bessere Mannschaft war“, sagt Patrick Roth, Sportlicher Leiter des SVS. „Die Laupheimer wussten worum es geht, das hatte bei uns nicht den Anschein. Wir waren einfach nicht auf der Höhe an diesem Tag.“

Die aktuelle Lage ist, laut Roth, in Sulmetingen nicht geradezufriedenstellend. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht und wollen punkten“, sagt der 36–Jährige mit Blick auf das anstehende Heimspiel und fügt hinzu: „Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Mengen hat vergangene Woche Straßberg geschlagen und von der Tabellenspitze gestürzt. Mengen hat offensiv viel zu bieten, defensiv ist der FCM verwundbar.“ Trotzdem: Mengen sei klarer Favorit.

Slawig warnt vor kompakter Spielweise

Auch Gegenüber Mario Slawig warnt. „Wir haben uns den Gegner gegen Ochsenhausen angeschaut. Die spielen klassisch im 4—4-2, mit zwei kompakt stehenden Viererketten. Die werden sicher alles in die Waagschale werfen“, glaubt Slawig. Das will auch der FC Mengen, denn schließlich gilt es nach wie vor die Auswärtsprobleme, die die Mannschaft in der vergangenen Saison und ansatzweise auch bislang in dieser Saison zeigt (ein Punkt aus zwei Spielen), ad acta legen. Auch deshalb ruft Slawig seine Mannschaft zur Ordnung im Umschaltspiel nach hinten auf. „Wir müssen gut in die Defensive umschalten. Das war am vergangenen Wochenende noch nicht perfekt. Außerdem müssen wir im letzten Drittel unser Positionsspiel gegen einen vermeintlich tief stehenden Gegner gut umsetzen.“

Aufsteigende Form von Klotz

Zwei, die am vergangenen Freitag eine gute Leistung zeigten, sind David Bachhofer, der ein Tor selbst erzielte und eins auflegte und Kapitän Alexander Klotz. „Wir wissen alle, dass Alex ein außergewöhnlicher Fußballer ist. Als Kapitän muss er vorne weg gehen. Und ich finde, er macht das von Spiel zu Spiel besser“, sagt Mario Slawig zum Kapitän der Mengener Mannschaft.

Derweil formuliert Sulmetingens Sportlicher Leiter für Sonntag klar: „Wir wollen hinten zu null spielen und nach vorn Nadelstiche setzen.“ Ausfallen werden beim Gastgeber Kapitän Florian Werz (Adduktorenprobleme) und Manuel Werz (Urlaub). Fraglich ist der Einsatz von Thomas Stöferle (Knieprobleme). Yannick Werz werde vermutlich wieder zur Verfügung stehen. Zudem ist die Gelb–Rot–Sperre von Spielertrainer Jan Deiss abgelaufen.