Der FC Mengen hat zum Auftakt ins Spieljahr 2024 der Fußball-Landesliga am Samstag eine 1:2-Niederlage gegen den FV Ravensburg II hinnehmen müssen. Am Ende war ein besseres Ergebnis drin. Doch das verpasste Mengen. Zum einen, weil die Schwarz-Gelben die sich bietenden Chancen nicht nutzten; zum anderen, weil in der Schlussminute Schiedsrichter Roeck den Schwarz-Gelben einen klaren Elfmeter verweigerte.

Umstrittene Szene erhitzt die Gemüter

„Zugegebenermaßen - da hatten wir Glück. Das war eher ein Elfmeter als keiner“, sagte selbst Gästetrainer Thomas Gadek nach der Partie mit einigen Minuten Abstand fair. „Wir müssen in der zweiten Halbzeit zwar auch einen kriegen nach einer Ecke, aber die Szene in der Schlussminute, da kann man einen Elfmeter für Mengen geben.“

Gemeint war die Szene in Minute 90. Kurz nach dem Anschlusstor durch David Bachhofer, der nach einem schönen Zuspiel von halblinks frei zum Abschluss gekommen war und Mengen zurück ins Spiel gebracht hatte (88.). Mengen drängte danach auf den Ausgleich. Nach einem Zuspiel in den Strafraum brachte Ravensburgs Elias Gresser den eingewechselten Lasse Trenkmann kurz hinter der Strafraumgrenze zu Fall.

„Den Knall habe ich ja hier draußen gehört“, sagte Mengens Trainer Mario Slawig - gute 40 Meter vom Geschehen entfernt postiert. Nur Schiri Roeck hatte für den Knall wohl kein Ohr und für die „Berührung“ kein Auge frei und zeigte dem etwas zu heftig protestierenden Patrick Klotz Gelb-Rot anstatt auf den Punkt.

Zwei Abseitstore zählen nicht, Ravensburg II mit Doppelschlag

In Halbzeit eins hatte Ravensburg II mehr vom Spiel. Zwar gehörte Mengen die erste regelgerechte Chance, als Tobias Nörz nach einem Steilpass von Renger nicht das richtige Timing im Abschluss hatte. Fedorenko hielt den Ball ohne Mühe (20.). Beide Mannschaften hatten da bereits ein Abseitstor erzielt, das jeweils zurecht aberkannt worden war.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde ging Ravensburg II mit einem Doppelschlag in Front. Zunächst war die vorderste Mengener Reihe in der Arbeit gegen den Ball zu nachlässig. Ball auf die rechte Angriffsseite, Blaser schlug den Ball aus vollem Lauf nach innen, Marko Föger rutschte in den Pass, unhaltbar für Eisele - 0:1 (31.).

Nur sieben Minuten später leisten sich die Mengener einen Fehler im Aufbau, Diagonalball auf Blaser, der das Leder direkt nahm, der schuldlose Ivanesic fälschte den Ball leicht durch die Beine ab - 0:2 (38.). Die beste Chance zum Anschluss hat Alex Klotz mit einem Schuss von der Strafraumkante, doch der Ball sprang vom Innenpfosten wieder heraus (44.). In der Pause musste Ravensburgs Trainer Gedek tauschen. Kölle hatte sich am Knie verletzt, wurde notärztlich versorgt.

Bachhofer trifft zum Anschluss

In Halbzeit zwei besaß Mengen etwas mehr vom Spiel, in dem nun etwas Hektik aufkam. Mengen warf alles nach vorne, bei Standards gingen beide Innenverteidiger nach vorne. Hinten rettete Tamino Eisele in zwei, drei Szenen. Vorne gewann der aufgerückte Kevin Hartl nach einer Ecke ein Kopfballduell, der Ball fiel dem am langen Pfosten postierten Ivanesic auf den Fuß, aus spitzem Winkel jagte er den - abgefälschten - Ball ans Außennetz (75.). Zwei Minuten vor dem Ende traf David Bachhofer nach einer schönen Kombination zum 1:2 (88.).

FC Mengen - FV Ravensburg II 1:2 (0:2). - FCM: Eisele - Renger, Ivanesic, Hartl, Schlude (84. Y. Merk) - Bachhofer, P. Klotz, Schuler (74. Hayn) - Nörz, A. Klotz - Varady (74. Trenkmann). RV II: Fedorenko - Muntean, Durakovic, Gresser, Bleile, Stehle (81. L. Föger), Flock, Kölle (46. Bastians), Strauß, M. Föger (81. Chijioke), Blaser. - Tore: 0:1 Marco Föger (31.), 0:2 Dennis Blaser (38.), 1:2 David Bachhofer (88.). - Gelb-Rot: Patrick Klotz (90./FCM; Reklamieren). - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen-Gaienhofen).