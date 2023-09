Der FC Mengen hat am Freitagabend in der Fußball–Landesliga den Spitzenreiter TSV Straßberg besiegt. Vor rund 300 Zuschauern im Ablachstadion siegte die Mannschaft von Mario Slawig mit 3:0 (2:0).

Straßberg hat die erste Chance

Die Straßberger erwischten am Freitagabend aber den besseren Start. Nach einem schnellen Ball in die Sitze kam Conor Hertrich frei zum Abschluss, zielte aber von halbrechts am langen Pfosten vorbei. Den ersten Warnschuss gab es von Mengener Seite nur kurze Zeit später. Nach einem Freistoß konnte Straßbergs Abwehr den Schuss von Dennis Ivanesic, der in den Freistoß gesprungen war, gerade noch blocken. Dann aber die Führung für die Mengener. Nach einem Foul auf der linken Angriffsseite zirkelte Alexander Klotz den Ball mit rechts ins linke untere Eck (13.).

Bachhofer lässt die Straßberger Abwehr alt aussehen

Kurze Zeit später hatte Straßberg, das alles in allem mutig auftrat durch Hertrich und Jehle Halbchancen. Das zweite Tor aber machte Mengen. Nach einem Ball aus der Abwehr nach einem Ballgewinn in die Spitze tanzte David Bachhofer rechts am Fünfmeterraum die halbe Straßberger Verteidigung aus und schob die Kugel flach ins Tor — 2:0 (23.). Straßberg spielte weiter mutig mit und zeigte, warum die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Bach nach drei Spieltagen in der Tabelle oben steht. Die Abschlüsse aber insgesamt waren zu harmlos. So hatte Tamino Eisele keine Mühe mit einem Kopfball aus kurzer Distanz von Sven Heckendorf. Tiefschlag dann für Straßberg, als Stefan Bach verletzt raus musste. Die letzte Chance in Halbzeit eins hatte Pietro Fiorenza, der seinen Schuss zu hoch ansetzte (35.).

Bachhofer auf Varady — 3:0

Die erste Aktion in Halbzeit zwei gehörte Mengen. Schneller Vorstoß über die linke Seite durch Alex Klotz, doch seine Hereingabe räumte Straßbergs aufmerksamer Torhüter Christoph Kleiner ab (47.). Straßberg bleibt zweikampfstark, die Tore machen die Mengener. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Bachhofer den mitgelaufenen Varady — 3:0 (60.).

FCM: Eisele - Schlude (74. Renger), Ivanesic, Teiber, E. Dehne - Hayn, P. Klotz, A. Klotz (89. Sibak) - T. Nörz, Varady, Bachhofer (85. Schuler).